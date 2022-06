Riconoscimento per il Cai di Rimini che regala escursioni nei boschi alle persone con handicap

Importante riconoscimento per il Cai di Rimini i cui soci, grazie alle speciali carrozzine Joellet, si impegano a regalare escursioni in mezzo alla natura alle persone con handicap e impossibilitate a camminare. Nella cornice del lago di Andreuccio, a Soanne di Pennabilli, alla presenza del sindaco Mauro Giannini, del presidente della sezione del Club Alpino Italiano di Rimini, Mauro Campidelli, del referente del gruppo Montagna Terapia, Luca Mondaini, e del presidente del Parco Sasso Simone Simoncello, Lino Gobbi, l'associazione "non solo chiacchere le donne di maciano" per mano della referente Valentina MariottI ha donato abbigliamento tecnico, maglietta e giacca antivento per il gruppo dei soci volontari del Cai che, con il loro inpegno, portano avanti questo importante progetto.