Nel ricordo di Michela Murgia e con Niccolò Ammaniti il teatro Galli preso d'assalto per Biglietti agli amici

Una coda lungo tutta piazza Cavour. Un teatro Galli esaurito in ogni ordine di posto. E le poltrone non sono bastate per tutti. Causa maltempo, dato che la manifestazione doveva svolgersi all'aperto, alla piazza sull'Acqua. La prima giornata d’esordio di Biglietti agli amici, evento giunto alla quarta edizione, ha lasciato il segno. E ora la manifestazione si prepara per la volata finale, con gli appuntamenti del mercoledì e giovedì. Con la regia di Marco Missiroli e Babel Agency gli eventi hanno richiamato un fiume di persone: particolarmente toccante è stato il momento dedicato a Michela Murgia, con Teresa Ciabatti, Marco Missiroli, Sandro Veronesi a dialogare sul lato più intimo della scrittrice. Belli anche i passaggi delle letture di Massimo Nicolini. Altro momento clou l’appuntamento con lo scrittore Niccolò Ammaniti, che intervistato da Chiara Barzini, ha raccontato molto di lui, dal suo rapporto particolare con i pesci fino all’hobby per i videogames. E anche quanto non sia per lui naturale ritrovarsi su un palco, come è avvenuto a Rimini, con una lunga fila di suoi fan a chiedere quanto uscirà il prossimo libro.

Per il sindaco Jamil Sadegholvaad il pienone al teatro Galli è sinonimo di una città in fermento: “Passando in piazza Cavour il colpo d'occhio era sorprendente: una fila infinita di persone, di tutte le età, in attesa di entrare per assistere alla prima serata di Biglietti agli amici eccezionalmente ospitata al Teatro Galli per le incerte condizioni di questo meteo imprevedibile. Il dispiacere per essere stati costretti a lasciar fuori centinaia di persone è enorme, ma è altrettanto enorme la gioia di vedere l'entusiasmo e la passione della città per un festival unico nel suo genere, nato dall'idea di Marco Missiroli e Babel Agency e in generale intorno alle tante e differenti proposte culturali della città. Pienone al Galli pochi giorni fa per lo Strega Tour, cineteca gremita ieri per la presentazione del libro sul Pic Nic, luogo storico e del cuore dei riminesi. Uno spettacolo”.