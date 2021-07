Ricostruzione argini e sistemazione sentiero storico-naturalistico sul Marecchia

alla ricostruzione degli argini erosi dalla corrente del fiume alla sistemazione del sentiero storico-naturalistico che si snoda lungo il Marecchia. A Santarcangelo di Romagna sono partiti i lavori di ripristino sulla sponda destra del corso d’acqua dei danni causati dagli eccezionali eventi meteo dei mesi scorsi. A essere particolarmente colpito è stato il tratto a valle della strada provinciale 49, la Trasversale Marecchia, a San Martino dei Mulini, oggetto del cantiere in corso. “Proseguono le opere di messa in sicurezza del territorio in seguito alle precipitazioni eccezionali che a fine 2019 avevano portato a piene nei corsi d’acqua principali della Romagna, con situazioni particolarmente critiche proprio lungo il Marecchia- spiega Irene Priolo, assessore regionale alla Protezione civile-. Passata la piena, sono rimaste diffuse erosioni delle sponde, così come l’indebolimento delle difese in pietrame posizionate in punti strategici per la sicurezza delle infrastrutture idrauliche. Tutte problematiche- conclude l’assessore- a cui si punta a fornire risposte attraverso le opere in corso, per accrescere la sicurezza dei cittadini”. I lavori sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con 100 mila euro, frutto delle risorse stanziate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da parte del Governo. A curare i cantieri, che si concluderanno entro l’anno, sono i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Più in dettaglio, le opere avviate prevedono il ripristino della scarpata erosa con la movimentazione di materiale nell’alveo del Marecchia e la realizzazione di due pennelli attraverso l’impiego di massi ciclopici di peso fino a tre tonnellate, destinati a proteggere la sponda a valle del ponte sulla Provinciale 49. Le attività di consolidamento saranno completate con interventi di ingegneria naturalistica come la semina in tutta l’area oggetto dei lavori e il rinverdimento con talee di salice delle difese di sponda in pietrame e delle scarpate interne all'alveo. È infine programmato il ripristino e la sistemazione del sentiero storico-naturalistico sul fiume, utilizzato come pista di cantiere./red