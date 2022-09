La Ride Riccione al lavoro per definire una nuova data nel 2023. Tutte le novità al Bike Festival

Lo sport ha saputo per primo reagire alla pandemia adeguandosi con grande senso di responsabilità alle nuove esigenze dimostrandosi all'altezza del cambiamento e confermandosi volano essenziale a sostegno dell'economia turistica della Romagna. Nel 2023, la Ride Riccione si conferma con tante novità. Si "scaldano le gambe", dunque, per una nuova ed affascinante edizione che dà appuntamento nella primavera 2023. L'organizzazione sta lavorando a tutto campo in Ride Riccione, l'evento dedicato agli atleti appassionati, ma anche ai ciclisti che amano la buona cucina e ai giovanissimi che si avvicinano ad uno sport fatto di sacrifici, carattere e tecnica.

Il programma 2023 sarà articolato su più giorni di eventi, divertimento e scoperta del territorio attraverso la partecipazione alla Gravel Ride e alla Ride Riccione, per scoprire una Romagna unica nei paesaggi e nei sapori. In occasione dell'Italian Bike Festival che si svolgerà questo weekend (da venerdì 9 a domenica 11 settembre) presso l'Autodromo Simoncelli di Misano, si potranno scoprire tante info sull'edizione 2023. La Ride Riccione sarà infatti presente presso lo stand di Visit Romagna e presso Acsi Ciclismo, con gadget per tutti coloro che ci verranno a trovare.

La Ride Riccione, con un lavoro importante incentrato sulla riorganizzazione, affronterà il 2023 con un nuovo posizionamento di data nella prossima primavera. Motivo di orgoglio e fondamentale per la crescita, l'affiancamento ed il sostegno di Istituzioni ed Enti come la Regione Emilia Romagna (attraverso Destinazione Romagna), l'Apt, Acsi Ciclismo e Osservatorio della Bikeconomy.

Gianluca Santilli, presidente Osservatorio Bikeconomy: "Vari anni fa, mi resi conto che il mondo delle GranFondo, se non cambiava approccio e format sarebbe stato in crisi. Questo è successo. Applicai quindi molti correttivi alla Gran Fondo Campagnolo Roma che all'epoca organizzavo e funzionarono. Suggerii, quindi, a chi me lo chiedeva, di fare altrettanto. E cioè di far diventare questi eventi, eventi di puro divertimento. Ride Riccione ha perfettamente compreso questo e anzi ogni anno ha innovato ulteriormente sempre più procedendo su questa filosofia. Non posso quindi che sposare la scelta fatta dagli organizzatori a cui faccio un grosso in bocca al lupo".

Emiliano Borgna, presidente Acsi ciclismo: "In occasione di Ibf che raggiunge quest’anno dimensioni davvero impensabili saranno molteplici le occasioni di confronto è una di queste riguarda proprio il mondo delle GranFondo con indirizzo particolare all’innalzamento degli standard organizzativi. Con onore pertanto vantiamo la collaborazione con la Ride Riccione che prima di altri eventi ha percepito la voglia di cambiamento che interessa gli eventi amatoriali. C’è bisogno di innovare mantenendo sempre ferma la qualità organizzativa e la sicurezza degli eventi stessi. Ma sempre più si va nella direzione di eventi per tutti, per le famiglie, per i bambini dove l’aggregazione e lo spirito di socializzazione sono il cuore dell’attività amatoriale. Proprio come ha bene presente la Ride"

Davide Cassani, presidente Apt Emilia Romagna: "Sono state molte le occasioni in cui ho manifestato il mio plauso agli organizzatori della Ride Riccione per la dedizione allo sport e in particolare al ciclismo che è la mia "casa". L'Emilia Romagna è la patria del ciclismo ed è la terra dell'accoglienza turistica, la Ride Riccione unisce entrambi con il marchio di una città rinomata come la Perla Verde. La nostra Regione, è evidente, investe costantemente sul settore sportivo e continuerà a farlo. Quindi vi aspetto in sella in primavera 2023 lungo i percorsi della Ride Riccione”.