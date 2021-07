Ridotti gli orari dell'Ufficio postale di Coriano, il sindaco Spinelli scrive alla direzione

A seguito di numerose lamentele da parte dei cittadini del territorio, in merito alla drastica riduzione degli orari di apertura dell’ufficio postale di Coriano capoluogo, il sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha contattato la direzione provinciale delle poste per chiedere che venga rivisto l’attuale orario estivo che tanti disagi sta provocando all’utenza cittadina. ”Seppur non di competenza del comune lo stabilire gli orari di apertura degli uffici postali - ha spiegato il primo cittadino - mi sono sentita costretta a segnalare quanto i cittadini riscontrano nei confronti di un servizio non solo utile ma fondamentale per la comunità. Come sottolineato nella lettera inoltre la cosa è ancora più grave visto che ancora le Poste non hanno provveduto a posizionare un Postamat in questa filiale, nonostante le rassicurazioni già da parecchio tempo. Lo sportello di Coriano è uno sportello che già nel pieno della sua attività costringe gli utenti, per motivi legate alla norme anticovid, a lunghe soste in fila all’esterno, nonostante il gran caldo di questi giorni o la pioggia.”