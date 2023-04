Riduzione del debito dell’ente e invarianza fiscale: via libera dal Consiglio comunale al rendiconto di gestione 2022

Si è conclusa con l’approvazione del rendiconto di gestione 2022 - il documento che riassume la realizzazione degli obiettivi programmati con il Bilancio di Previsione 2022/2024 - l’ultima seduta del Consiglio comunale che si svolta giovedì 27 aprile. Il documento dell’amministrazione ha ottenuto 19 voti favorevoli e 11 voti contrari (zero le astensioni). Tra gli elementi da sottilineare, il proseguimento della riduzione del debito dell’ente, che dall’inizio del mandato nell’ottobre 2021 al 31 dicembre 2022 è stato abbattuto di oltre 12 milioni, con un ammontare di debito residuo di circa 61,6 milioni di euro. Significa in sostanza una riduzione a cittadino di 82 euro.

C’è poi l’importante capitolo dell’invarianza fiscale: anche nel 2022 l’Amministrazione non aumenta le tasse di competenza comunale confermando tutte le agevolazioni già previste e le misure specifiche per alcune categorie. A trainare la crescita delle entrate correnti il generale rilancio dell’economia del territorio del post Covid e la ripresa dell’imposta di soggiorno che ha quasi raggiunto i livelli del 2019, con 9,7 milioni di euro (circa 100mila euro in meno rispetto all’ultimo anno pre-pandemia). Nel 2022 sono cresciute anche le spese di parte corrente, con un incremento pari a 13,5 milioni dovuto all’aumento delle utenze degli immobili comunali e dell’illuminazione pubblica.

Il bilancio 2022 si è chiuso con un risultato positivo di amministrazione in crescita rispetto al rendiconto precedente di 12,8 milioni (+73,5 rispetto al 2018). Un bilancio che ha permesso di continuare il percorso di investimenti - circa 90 milioni di euro per il 2022 - attraverso anche le risorse statali, europee e regionali intercettate. Una seire di opere e interventi che ha riguardato la riqualificazione urbana, a partire dal Parco del Mare, l’edilizia scolastica e l’impiantistica sportiva, come la nuova palestra della scuola elementare Montessori e il nuovo manto sintetico allo stadio Romeo Neri.