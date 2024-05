Rifacimento del manto stradale, chiusura notturna per viale Settembrini

Prosegue l'impegno del Comune nella riqualificazione e sistemazione della rete stradale cittadina allo scopo di migliorare la sicurezza e la circolazione lungo una serie di arterie che riguardano alcuni assi centrali della viabilità riminese, un piano iniziato lo scorso 20 maggio e che ora entra nella terza fase con lavorazioni solo nelle ore notturne allo scopo di minimizzare i disagi. A partire dalla serata di giovedì 30 maggio (dopo le ore 20.30) sono previsti lavori di asfaltatura in viale Settembrini (tratto da Via Flaminia fino alla rotatoria Rita Levi Montalcini) esclusivamente nelle corsie di marcia in direzione monte - mare. Durante i lavori il tratto interessato di Viale Settembrini sarà chiuso al traffico, ad eccezione dei residenti, del trasporto pubblico locale e dei mezzi privati/pubblici diretti al pronto soccorso dell'Ospedale Infermi. I lavori termineranno entro le ore 6.00 del mattino seguente. In caso di maltempo e/o imprevisti, i lavori proseguiranno nella serata successiva, sempre con i medesimi orari.