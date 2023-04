Si rifiuta di sottoporsi all'alcol test, sequestrato il camper. Raffica di patenti ritirate nel fine settimana

Sono state 7 in tutto le patenti di guida ritirate dalla Polizia locale di Rimini, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, fatti nel fine settimana dalla Squadra Giudiziaria. Servizi mirati per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire gli incidenti stradali causati da chi si mette al volante dopo aver alzato un po troppo il gomito. Con un posto di controllo fatto a Marebello, sulla via Regina Margherita, all’incrocio con via Parma, gli agenti hanno fermato e controllato circa una ventina di veicoli, contestando a 7 di loro la violazione per guida in stato d’ebrezza accertata con l’etilometro, che ha previsto il ritiro della patente di guida.

Tra questi c’è stato chi si è rifiutato di sottoporsi alla prova dello strumento, dopo essere risultato positivo al pre-test. Una violazione che, dopo un controllo un po articolato, ha portato anche al sequestro del camper che stava conducendo. Tre invece sono stati i conducenti di veicoli, sorpresi con un tasso alcolemico tra lo 0,8 e 1,5 g/l, che si sono visti notificare la sanzione che attiva la procedura penale. Tra questi anche chi ha ricevuto una contestazione all’articolo 187, ovvero per essersi rifiutato di sottoporsi a controlli mirati ad accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Due infine le patenti ritirate con sola sanzione amministrativa, tra cui una giovane neopatentata, che avrebbe dovuto avere un tasso alcolemico pari a zero e che invece si è vista notificare una multa di 725 euro e il ritiro della patente da 4 a 8 mesi.