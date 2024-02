Rifiuta il cocktail al cliente ubriaco, barista minacciato con un cacciavite alla gola

Notte agitata, quella tra sabato e domenica, in un locale del centro storico di Rimini dove è stato necessario l'intervento della Polizia di Stato per riportare alla calma un esagitato. Intorno alle 2 un avventore, un 50enne già su di giri per il troppo alcol ingerito, ha chiesto al barista l'ennesimo cocktail. Da dietro il bancone, vista la situazione, si sono rifiutati di servirlo e questo ha mandato su tutte le furie l'uomo che ha iniziato ad inveire per poi estrarre dalla tasca un cacciavite e puntarlo alla gola del barista. La situazione è degenerata e, uno dei titolari del locale, è intervenuto per cercare di calmare il cliente che ha continuato a minacciarli di morte. E' così partita la chiamata al 112 che ha fatto accorrere sul posto una Volante della Questura con gli agenti che, non senza fatica, sono riusciti a disarmare il 50enne e a portarlo fuori dal locale. Bloccato, l'uomo è stato quindi portato negli uffici di piazzale Bornaccini e arrestato.