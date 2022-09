Rifiuta di regalare una sigaretta, un uomo viene aggredito e minacciato di morte con un coltello

Rifiuta di dargli una sigaretta e viene minacciato di morte con un coltello. Brutta avventura, nel tardo pomeriggio di venerdì (16 settembre), per un automobilista che aveva parcheggiato la sua auto in piazzale Gondar. Erano circa le 18,40 quando la vittima mentre stava raggiungendo la propria macchina viene avvicinato da un nordafricano che chiede ripetutamente una sigaretta: in seguito alla risposta negativa l'uomo, che si scoprirà poi essere originario del Marocco, si mette a urlare e insultare. Mentre l'automobista scappa, i toni aggressivi si fanno sempre più pressanti, finché non spunta un coltello e una successiva minaccia di morte.

A quel punto la vittima sale sull'auto, che viene danneggiata ancora con il coltello utilizzato per la minaccia, prima con graffi contro la portiera poi allo specchietto. E' in quegli istanti che l'uomo riesce a chiedere soccorso, chiamando le forze dell'ordine. Sul posto giunge una volante della Questura di Rimini, gli agenti rintracciano subito l'autore e lo arrestano con l'accusa di tentata rapina aggravata. Avvisato il Pm di turno, l’uomo è stato portato alla casa circondariale.