Rifiuti, a Cattolica mancano pochi giorni per chiedere le agevolazioni

Ci sono ancora pochi giorni a Cattolica per chiedere le agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, sulla tariffazione corrispettiva puntuale (Tcp) anno 2020 dei rifiuti. Una misura voluta per contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico comunale connessi all'emergenza Covid-19. La presentazione delle domande dovà avvenire entro martedì alle 17. Il bando completo ed i relativi documenti sono scaricabili dal seguente link: https://bit.ly/3oqWhuO Per le utenze non domestiche sara' necessario compilare debitamente il modello 1 e presentarlo esclusivamente via PEC a: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it con firma digitale.

I soggetti che non possiedono pec o firma digitale poiché non vi è l'obbligo di legge (es. ditte individuali), possono presentare la domanda di agevolazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Cattolica. Per le utenze domestiche sarà necessario compilare il modello 2, le domande dovranno pervenire preferibilmente via pec a: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it con firma digitale, oppure via Raccomandata o consegnate al Protocollo del Comune. L'entità dei contributi per le utenze non domestiche, così come individuate dal bando, è suddivisa in "scaglioni" pari rispettivamente al 22% o al 10% della Tariffa Corrispettiva Puntuale imponibile fatturata dal Hera nel 2020 (al netto del tributo provinciale e della quota variabile aggiuntiva). Per le utenze domestiche è individuata un'unica fascia di riduzione pari all'8%.

Per eventuali informazioni riguardanti la redazione della domanda è possibile contattare: Servizio Ambiente, Vittoria Prioli telefono 0541.966705 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e martedi' dalle 15.30 alle 17.