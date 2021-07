Rifiuti, la raccolta porta a porta: le zone interessate dal nuovo servizio

Prosegue il progetto di rinnovo del sistema di raccolta dei rifiuti a Santarcangelo di Romagna per migliorare il decoro cittadino, la quantità e qualità della raccolta differenziata e per promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.

Il nuovo sistema di raccolta domiciliare integrale

Nella zona extraurbana di Santarcangelo di Romagna la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘integrale’ che prevede la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti in giorni e orari prestabiliti: organico (scarti di cucina), carta/cartone, plastica/lattine, vetro e indifferenziato. Il nuovo servizio partirà dal 20 settembre e saranno coinvolte le zone extraurbane di Sant’Ermete, San Martino dei Mulini, San Vito (Bargellona) e Case Nuove per un totale di oltre 900 utenze, fra domestiche e non domestiche, alle quali dal 23 agosto il personale incaricato da Hera consegnerà il materiale (costituito da contenitori e calendario) per l’avvio del porta a porta.

Incontro on line per informazioni sul porta a porta

Per avere maggiori informazioni sulla modifica del sistema di raccolta rifiuti, oggi, martedì alle 19 si terrà un incontro online organizzato da Hera in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Santarcangelo. Ci si potrà collegare da casa, attraverso il proprio computer o tablet, andando sul sito www.gruppohera.it/direttasantarcangelo dove saranno pubblicate le informazioni per accedere al meeting.

“La finalità del progetto, iniziato nel 2019 a Stradone, è di migliorare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili (come organico, plastica, vetro, carta), che restano risorse preziose per l’ambiente – precisa il sindaco di Santarcangelo Alice Parma - Attualmente nel territorio comunale di Santarcangelo la percentuale di raccolta è del 70,7% mentre l’obiettivo da raggiungere è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti”



I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il servizio clienti dedicato 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.