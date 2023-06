Rifiuti urbani, pronto il debutto in alcune vie della città del sistema di raccolta porta a porta

Terminata nelle scorse settimane la distribuzione dei kit da parte di Hera, partirà lunedì 26 giugno il porta a porta a Canonica, in via Bornaccino e in due tratti di via Marecchiese: le aree saranno infatti comprese nel servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti di tipo integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta/cartone, plastica/lattine e vetro). Per la raccolta dell’organico chi dispone di un’area verde a uso esclusivo, al posto del bidoncino per la raccolta domiciliare, può ricevere una compostiera domestica per trasformare gli scarti organici in concime. Dal 3 luglio inizierà invece la rimozione graduale delle isole ecologiche stradali.

Nel dettaglio, il servizio, che interessa 250 utenze, amplierà l’area di Canonica già compresa nel porta a porta aggiungendo un tratto delle vie Bionda e Canonica, nonché di diverse strade trasversali come le vie Fabbrerie, della Rebola, del Trebbiano. Due i tratti di via Marecchiese che saranno raggiunti dal servizio – uno compreso tra i civici 1075 e 1702 e uno nei pressi di via di Sopra – mentre saranno una dozzina le utenze di via Bornaccino inserite nella raccolta porta a porta. Contestualmente, in via Padre Tosi verrà eliminata l’isola ecologica nella curva a ridosso della stazione ferroviaria.

Per informazioni è possibile telefonare al Servizio Clienti Hera al numero 800.999.500 (numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18) o scaricare l’app “Il Rifiutologo”, disponibile anche online su www.ilrifiutologo.it.