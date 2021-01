Rifiuti, via ai lavori al Centro di raccolta: c'è anche l'area del riuso

Non solo migliorare il conferimento dei rifiuti differenziati, ma anche promuovere il riuso di oggetti in buono stato a favore di onlus e associazioni. Sono due degli scopi dei lavori, appena partiti a Rimini, al centro di raccolta di via Nataloni. Grazie "alla sua posizione centrale, il centro sarà facilmente raggiungibile da una vasta platea di utenti, che potranno contare su un servizio moderno e polifunzionale", spiega il Comune. Il progetto, che ha un costo di 275.000 euro ammortizzabili in vent'anni è a cura e spese di Hera e interessa un'area di 2.515 metri quadrati che sarà attrezzata con dotazioni e tecnologie per ottenere maggiori efficienze gestionali ed economiche. Fa parte del piano, appunto, l'area del riuso vicino all'ingresso e destinata ai beni e materiali riutilizzabili. Qui gli oggetti in buono stato e funzionanti potranno essere conferiti non come rifiuti urbani, ma in un box prefabbricato, in modo che possano essere poi ritirati da operatori interessati, a partire da quelli del sociale che potranno dar loro nuova vita. Per l'assessore comunale all'Ambiente Anna Montini, si tratta di "un'opportunità sia per promuovere l'attenzione sulla necessità di ridurre la quantità dei rifiuti generati, sia per stimolare una sensibilità anti-spreco, attraverso il reimpiego dei beni usati e ancora utilizzabili, perseguendo quindi un obiettivo di responsabilità sociale".

Nel centro di raccolta ci saranno tre elettrocompattatori e sei cassoni scarrabili dedicati a carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, ingombranti misti, metallo; inerti da demolizione. Inoltre sarà a disposizione un'area per lo stoccaggio temporaneo di sfalci vegetali e legname, mentre per lo stoccaggio dei materiali elettrici (Raee) sarà realizzata una struttura chiusa. Sarà inoltre possibile conferire al centro anche oli alimentari, pile e farmaci. Un sistema informatico consentirà il riconoscimento automatico dell'anagrafica degli utenti, la selezione dei rifiuti da conferire, l'effettuazione delle relative pesature, l'acquisizione dei dati di pesatura e la relativa registrazione automatica, con invio in remoto dei dati all'amministrazione dell'ente gestore.

(Agenzia Dire)