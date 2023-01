Manca la denuncia della vittima dell'incidente, automobilista assolto dal giudice

Primi effetti della "riforma Cartabia" nella giustizia riminese: nonostante abbia provocato un incidente l'automobilista, un 43enne di Castel Volturno difeso dall'avvocato Francesca Luongo, è stato assolto dall'accusa di lesioni gravi in quanto la vittima non ha sporto denuncia. Questo quanto disposto dal giudice monocratico Ersilia Agnello, del tribunale di Rimini, nei confronti dell'imputato che nell'agosto 2021 a bordo della sua Mercedes Classe A mentre percorreva la SS 16 direzione Ravenna/ Pesaro dopo aver superato i limiti di velocità non riuscí a fermarsi e travolse un uomo di Rimini alla guida di un ciclomotore, procurandogli lesioni e ferite giudicate guaribili in 40 giorni.

La vittima del sinistro rinunciò al diritto di querela ma il giudizio nei confronti del 43enne venne comunque instaurato per la gravità delle lesioni. La difesa ha eccepito la non procedibilità per mancanza di querela. Eccezione accolta dal giudice monocratico che ha dichiarato nei confronti del 43 anni castellano di non doversi procedere per il reato contestatogli per mancanza della condizione di procedibilità richiesta dalla legge.