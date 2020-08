Rigenerazione urbana, avviato il percorso per la riclassificazione degli edifici nel centro storico

Il Comune di Rimini ha avviato un’analisi del sistema insediativo del centro storico e degli edifici di valore storico, architettonico e culturale allo scopo di riclassificare gli immobili del cuore della città e adottare gli strumenti più adatti per stimolarne la rigenerazione. L’analisi, che è stata affidata al Politecnico di Torino, si inserisce nel pacchetto di misure di variante al Rue (Regolamento urbanistico edilizio) e al PSC e servirà a definire le peculiarità e le potenzialità di qualificazione e sviluppo del centro storico e a identificare gli eventuali elementi di criticità ambientali e edilizi. Sulla base di questo studio sarà quindi sviluppata una apposita variante cartografica.

“La riqualificazione degli immobili del centro storico rappresenta uno degli obiettivi strategici della pianificazione urbanistica della città e uno dei punti chiave del Rue – sottolinea l’assessore alla pianificazione territoriale Roberta Frisoni – La variante di riclassificazione degli edifici si integra con gli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con le misure per una maggiore flessibilità di intervento per destinazioni residenziali e commerciali e con le norme recentemente introdotte a livello nazionale nel DL Semplificazione. E’ quindi uno strumento prezioso a sostegno del programma di rigenerazione urbana che interessa tutti gli ambiti della città”.