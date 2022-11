Righetti Strumenti Musicali di Riccione è la seconda bottega storica della Perla Verde

Righetti Strumenti Musicali di Riccione è la seconda attività nel Comune insignita del marchio di Bottega Storica. L’attività di strumenti musicali diventata ormai una “istituzione” sul territorio fu avviata nel 1965 da Arduino Righetti e Piero Masini. Oggi, a portare avanti l’attività oltre allo stesso Arduino e alla moglie Antonietta, c’è il figlio Alessandro. A consegnare la targa ieri la sindaca di Riccione, Daniela Angelini e Alfredo Rastelli della delegazione della Confcommercio di Riccione. Alla consegna erano presenti oltre ai due fondatori del negozio, anche Andrea Castiglioni direttore Confcommercio provincia di Rimini e Davide Celli funzionario Confcommercio Riccione.

“Abbiamo aperto nel lontano 1965 insieme al mio socio Piero Masini, che poi mi ha lasciato l’attività dopo qualche anno. Ci siamo trasferiti in questi locali nel 1970 e ora arriva questo riconoscimento a gratificarci per il nostro lavoro”. – ha raccontato Arduino Righetti, titolare Righetti Strumenti Musicali - “Non sono un musicista, nasco ragioniere, ma ho imparato il mestiere con grande passione e ancora oggi insieme a mio figlio sono il primo ad entrare e l’ultimo a chiudere la porta. Per me è un grande piacere, perché il lavoro non ha solo il risvolto economico, ma anche quello delle soddisfazioni, come quando tornano a trovarmi ragazzi di cui ho conosciuto il nonno, o musicisti famosi che negli Anni Sessanta e Settanta erano in Riviera tutti i giorni. Il nostro non è solo un negozio, è un servizio, un punto di riferimento per tutto il territorio e resistiamo nonostante le difficoltà che hanno colpito duramente il settore musicale in questi anni di pandemia. Essere ora Bottega Storica di Riccione è un premio al nostro lavoro e uno stimolo a continuare su questa strada”.

Alfredo Rastelli, referente delegazione di Riccione di Confcommercio della provincia di Rimini: “Questo riconoscimento di Bottega Storica a Righetti Strumenti Musicali non è solamente corretto, ma doveroso. Questa famiglia ha fatto della sua attività una vocazione, accompagnando nel percorso musicale generazioni di ragazzi del territorio fino agli artisti più famosi. Righetti anche nel passaggio generazionale ha mantenuto passione, impegno e qualità di prodotti e servizi che ne fanno un un’eccellenza nel panorama commerciale, superando i confini di Riccione. Per noi un onore potere avere questa attività tra i nostri associati e all’interno del progetto di Confcommercio che valorizza le Botteghe Storiche. Come associazione abbiamo voluto fortemente che anche Riccione potesse avere il suo Albo delle Botteghe Storiche e siamo felici che finalmente le attività economiche che ne hanno i requisiti possano fregiarsi di questo riconoscimento”.

“Sono molto contenta di aver consegnato questo conferimento. Ritengo importantissimo il lavoro che portano avanti con questa attività. – ha commentato la sindaca Daniela Angelini - Entrare qui dentro e vedere quanta cura e amore c’è verso gli strumenti musicali è davvero una soddisfazione che sia nata proprio a Riccione. Sfogliare il libro della storia di questa attività mi ha riportato indietro negli anni: grazie a Righetti Riccione è diventata il punto riferimento della musica non solo nel nostro territorio ma anche di grandi artisti. Mi ha fatto piacere sapere che ancora oggi sono tanti i giovani che lo frequentano. Grazie alle scuole di musica, ai Licei musicali e alle sezioni musicali delle scuole medie viene trasmessa la passione per la musica e come ho potuto vedere oggi, la musica è una passione contagiosa soprattutto a Riccione”.