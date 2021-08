Rilasciato dalla Questura si arrampica su un tetto e minaccia il suicidio

Pomeriggio agitato, quello di lunedì, in via della Fornace Fabbri a Rimini dove un esagitato si è arrampicato sul tetto di un'abitazione minacciando il suicidio. Tutto è avvenuto poco prima delle 17 quando, secondo le prime ricostruzioni, un senegalese 35enne era stato appena rilasciato dalla Questura dopo una serie di accertamenti. Per cause ancora al vaglio della polizia di Stato, l'uomo ha iniziato a vagare intorno ai palazzi di piazzale Bornaccini per poi infilarsi in via della Fornace Fabbri e saltare all'interno di un'abitazione. Tra lo stupore e la paura della proprietaria, il 35enne si è arrampicato fino al tetto da dove ha minacciato di gettarsi nel vuoto. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorse le Volanti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Nel frattempo l'esagitato ha continuato a urlare e a prendersela con l'antenna della televisione fino a spaccarla. Gli agenti e il personale del 115 hanno cercato di contenerlo per evitare il peggio e, alla fine, sono riusciti a bloccarlo ma è stato necessario l'intervento dei sanitari che hanno provveduto a sedarlo per renderlo inoffensivo. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, il 35enne è stato poi calato a terra e trasportato in ambulanza che è quindi partita alla volta del pronto soccorso per le cure del caso.