Un riminese docente di chimica all'Imperial College di Londra, premiato col "Prism junior 2023"

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato Nicola Gasparini, giovane docente di chimica all'Imperial College di Londra. Gasparini lo scorso ottobre si è aggiudicato il premio "Prism junior 2023", riconoscimento per scienziati under 35 promosso dall'Istituto di struttura della materia del Cnr e che ogni anno viene assegnato da una giuria internazionale a due ricercatrici - ricercatori la cui attività scientifica degli ultimi cinque anni abbia avuto un impatto significativo nell'ambito della scienza della materia.

Dopo il diploma conseguito al liceo scientifico "Einstein" e la laurea in chimica all'università di Bologna, Nicola Gasparini ha lavorato con contratto di dottorato di ricerca nella scienza della materia in Germania, all'university of Erlangen – Norimberga. Dopo aver trascorso due anni come post-doc presso la King Abdullah University of Science and Technology (Arabia Saudita), è entrato all'Imperial College di Londra nel 2019, prima come Principal Investigator e poi come Lecturer in Chimica. Si occupa principalmente di ricerca fondamentale e applicata nel campo dell'elettronica stampata su piccola e grande scala, in particolare nel fotovoltaico organico e a perovskiti, fotorivelatori, e bioelettronica. Ad accompagnare il ricercatore in residenza comunale la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Emma Petitti.

“Il dottor Gasparini è una eccellenza riminese di cui siamo orgogliosi, un giovane che ha costruito le sue basi formative nella nostra città e nel nostro Paese, per scegliere di accrescere il suo bagaglio di conoscenze e di esperienze nel mondo – è il commento del sindaco Sadegholvaad – L’auspicio è che questo riconoscimento possa essere solo uno step di un percorso luminoso in un ambito di ricerca di straordinario interesse”. "Una volta in più Nicola ci ha ricordato l'importanza di riportare in Italia le tante ragazze e i tanti ragazzi andati all’estero per studiare e lavorare - ha ricordato la presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - l’approvazione della Legge regionale sui talenti va in questa direzione".