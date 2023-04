Il riminese incassa un assegno di oltre 300 milioni dal Pnrr. Ora la sfida per completare i cantieri

Un assegno da oltre 300 milioni di euro. E’ quanto il territorio del riminese ha captato con i fondi del Pnrr. Il dato è aggiornato al 30 marzo 2023. A svelarlo l’ex presidente della Provincia Riziero Santi, attraverso un documento (fonte ministeriale) pubblicato sui suoi profili social. Nel dettaglio fin qui sono stati accertati 311.385.884 euro.

A far la parte del leone è naturalmente il capoluogo di provincia Rimini, che fin qui dal Pnrr ha ottenuto oltre 179 milioni di euro, vale a dire 1.202 euro pro capite, e si tratta del 59,4% sul totale. Dalla scheda emergono dati interessanti per Santarcangelo di Romagna, che fin qui ha ottenuto quasi 28 milioni di euro, vale a dire 1.255 pro capite. Il più alto a livello pro capite risulta essere Montecopiolo, 1.028 abitanti, con un pro capite di 1.452 euro e quasi 1,5 milioni captati. Gemmano fa registrare 1.299 euro pro capite, anche qui per una cifra che sfiora 1,5 milioni di euro.

Riccione ha ottenuto oltre 21 milioni di euro, per una cifra pro capite di 615 euro. Per Bellaria Igea Marina arrivati fin qui invece 18 milioni di euro. Cattolica sfiora invece i 10 milioni di euro, con fondi pro capiti dal Pnrr pari a 592 euro. Mentre alcuni cantieri avanzano e sono già stati terminati, ora la grande scommessa sarà quella di riuscire a terminare tutti i cantieri all’interno delle scadenze fissate dal Pnrr.