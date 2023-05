Il Riminese non è la capitale ideale per i giovani. Lo studio premia invece Ravenna e Forlì-Cesena

Ravenna e Forlì-Cesena sono realtà giovani. Rimini un po’ meno. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato da Il Sole 24 Ore, che ha declinato la “Qualità della vita” suddividendola per fasce d’età. I tre indici generazionali sono bambini, giovani e anziani. Ebbene, Rimini risulta in tutti e tre i contesti in media Nazionale, ma non primeggia in alcuna categoria. Il territorio si deve accontentare di un 60° posto nella graduatoria bambini, un 59° posto in giovani e un 74° posto anziani. Salta però all’occhio come le altre città romagnole fanno registrare sulla classifica giovanile dati ben differenti: Ravenna risulta al 1° posto in Italia, mentre Forlì-Cesena è al 2° posto.

Prospettive per i bambini

Da dove nasce il 60° posto di Rimini? Ci sono indici sicuramente migliorabili: 95° posto per spazio abitativo, 94° per retta mensa scolastica, 103° posto per edifici scolastici con palestra, 71° posto per giardini scolastici, 88° posto per verde attrezzato e 70° posto per delitti denunciati a danno di minori. Sono questi i dati su cui ci può essere maggiore margine di miglioramento. Le altre graduatorie: 28° posto in Italia per pediatri, 23° per asili nido, 18° per spesa per servizi e interventi sociali, 30° competenza numerica non adeguata e 19° per competenza alfabetica non adeguata. Infine buon 15° posto per indice di sport e bambini.

I giovani e il salasso affitti

Anche nella graduatoria riservata ai giovani Rimini non riesce a risalire le classifiche. A penalizzarla notevole è soprattutto un dato, che si riscontra anche nella cronaca quotidiana, il problema degli altissimi costi degli affitti: Rimini è al 104° posto per canoni di locazione. Gli altri dati migliorabili: 75° posto quoziente di nuzialità, 77° età media del parto, 95° amministratori comunali Under 40. Gli altri dati: 26° posto residenti giovani, 18° laureati, 47° disoccupazione giovanile, 38° soddisfazione del proprio lavoro. Vanno altrettanto bene: 13° bar e discoteche, 37° concerti, 57° aree sportive.

Anziani e troppi farmaci

Nella classifica riferita agli anziani Rimini scende nella graduatoria del Sole 24 Ore ancora più in basso. Fermandosi al 74° posto in Italia. A pesare: 100° posto per consumo di farmaci per malattie croniche e 79° posto per consumo di farmaci per la depressione. Altri dati sotto la media: 81° biblioteche, 84° esposti per inquinamento acustico, 59° per posti letto nelle Rsa. Gli altri dati: 68° infermieri, 8° speranza di vita, 60° persone sole anziane, 69° assistenza domiciliare, 75° trasporto anziani e disabili, 8° geriatri e 28° orti urbani.

La metodologia

L’indice della Qualità della vita dei giovani è composto da 12 indicatori. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all’altro. Le province con dati mancanti sono state ricavate in base ai dati medi nazionali o in base ai dati delle province limitrofe.