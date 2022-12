Le Riminesi, sold out il teatro degli Atti per il concerto spettacolo dedicato alle donne di Rimini

Un Teatro degli Atti pieno in ogni ordine di posto e con tante persone in coda al botteghino che non sono uscite ad entrare, giovedì 29 dicembre ha visto protagoniste sul palco le Riminesi di ieri e di oggi. In quasi due ore di spettacolo-concerto si sono alternate sul palco Laura Benvenuti, Lia Celi, Cristina Di Pietro, Sara Jane Ghiotti e Chiara Raggi che, tra parole e musica, hanno raccontato e immaginato le tante storie delle donne di Rimini, quelle reali e quelle sognate, quelle di ieri e quelle di oggi. Il pubblico ha potuto così conoscere più da vicino, tre le altre, le storia di Olga Bondi, Gea Della Garisenda, Isotta degli Atti e Folia la cui biografie, raccontate sul palco da una sempre talentuosa Lia Celi, sono state riprese e sottolineate dai brani delle cantautrici riminesi Laura Benvenuti, Cristina Di Pietro, Sara Jane Ghiotti e Chiara Raggi che, con un repertorio di loro canzoni e omaggi alla storia della musica, hanno fatto esplodere di applausi più e più volte il gremito Teatro degli Atti.

Le Riminesi è un’idea di Massimo Roccaforte ispirata al libro di Piero Meldini, La Riminese (Interno4 edizioni). Lo spettacolo-concerto è stato realizzato dall’Associazione Culturale Interno4 grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Rimini, con il patrocinio de La Casa delle Donne ed è inserito nel programma generale di Rimini, il capodanno più lungo del mondo.