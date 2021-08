Palpeggiata e picchiata mentre passeggia: massacrato di botte il fidanzato

Stava paseggiando sul viale del mare a Rivazzurra, in compagnia del suo fidanzato, a pochi passi di distanza da lei, quando un uomo con una donna e un cane di grossa taglia al guinzaglio l'ha avvicinata per poi aggredirla sessualmente. L'uomo, un 40enne di origine slovena, l'ha afferrata con le mani palpeggiandole le natiche per poi strofinarle addosso i genitali. Il fidanzato della vittima, una giovane turista svizzera, non credeva ai suoi occhi ed è subito intervenuto chiedendo spiegazioni, ma l'aggressore lo ha tramortito con una testata sulla faccia.

La ragazza ha cercato così di aiutarlo, ma il 40enne l'ha afferrata al collo procurandole graffi e lividi, oltre a darle un pugno e un calcio nel ventre con una forza tale da farla cadere per terra. Il fidanzato, intanto, cercava di soccorrerla, ma veniva tenuto a distanza dal cane che continuava a ringhiare contro.

Dopo averli pestati, il 40enne ha continuato la sua passeggiata ed è andato via. Immediata la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una Volante. Gli agenti hanno trovato la ragazza scossa e spaventata e il fidanzato sanguinante. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 per le cure, la donna, una volta tranquillizzata è riuscita a raccontare quanto accaduto. Raccolta la descrizione dell'aggressore, gli agenti lo hanno rintracciato e bloccato poco più avanti mentre in tutta tranquillità continuava la sua passeggiata. La coppia invece è stata accompagnata al Pronto Soccorso ed è stata curata ricevendo una prognosi di 30 giorni per l’uomo e di 10 giorni per la giovane. L’aggressore, residente in Svizzera, è stato accompagnato in Questura. Il magistrato di turno, informato dei fatti, ha disposto il fermo di polizia per violenza sessuale e lesioni personali e il suo trasferimento al momento in carcere.