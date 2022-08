Accoltellamento all'alba, ferito un ragazzo di 25 anni

Dopo quello di giovedì sera in centro storico un secondo accoltellamento ha insanguinato le strade di Rimini all'alba di venerdì. L'aggressione è avvenuta intorno alle 5.30 in viale regina Elena, davanti all'hotel Quisisana, dove secondo i primi riscontri due gruppi di giovani si sono affrontati e nel corso di un'animata lite è spuntato un coltello. L'inizio dell'aggressione sarebbe avvenuto in via Giusti e, poi, proseguito lungo via Alfieri e terminato in viale regina Elena. A rimanere ferito è stato un ragazzo italiano 25enne che, sanguinante e insieme a un amico, è riuscito a trascinarsi fino alla hall dell'albergo per chiedere aiuto. Dalla struttura ricettiva è partito l'allarme che ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il giovane, raggiunto da diversi fendenti, è stato portato al pronto soccorso dove non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per ricostruire la vicenda che, al momento, presenta diversi punti oscuri.

