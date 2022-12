Sorpresa di fine anno, Rimini ha raggiunto l'accordo: anche nel 2023 lo show con le Frecce Tricolori

Una bella sorpresa di fine anno per riminesi e turisti. Dopo il doppio appuntamento nel 2022, con le date di Rimini e Bellaria Igea Marina, le Frecce Tricolori torneranno nella Riviera Romagnola anche nel 2023. A darne l’annuncio è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaal: lo show della pattuglia acrobatica tornerà a Rimini nella giornata di domenica 11 giugno 2023.

Quest'anno lo show ha portato sulla Riviera migliaia di spettatori e turisti, in un mese di giugno che aveva dato segnali molto incoraggianti in termini di presenze e ricettività alberghiera.

Dopo due anni d’attesa, l’ultima volta era nel settembre del 2019, Rimini è tornata a ospitare le Frecce Tricolori nel fine settimana di venerdì (17 giugno) con le prove e il giorno successivo (sabato 18) con il vero e proprio Air Show. Dopo l’Adunata Nazionale degli Alpini, Rimini è tornata già nel 2022 a ospitare un grande evento. A differenza del passato, questa volta l’area principale protagonista della manifestazione é stata quella di piazzale Kennedy. Anche se le varie acrobazie aeree si sono potute ammirare da tutta la spiaggia riminese, dal Parco del Mare e anche dalla zona di Rimini Sud. Ora non resta che attendere l’anno nuovo, per i dettagli in vista dell’11 giugno 2023.