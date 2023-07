A un anno dall'aggressione omofoba il tiktoker riminese: "Mi sono sentito uno schifo, ma le cose sono cambiate in meglio"

Aggredito e insultato perchè gay. La Notte rosa del 2022 pesa ancora su Gabriele Gentile, il tiktoker riminese che lo scorso anno denunciò l'aggressione omofoba sul lungomare di Rimini dove alcuni sconosciuti lo avevano ingiuriato, tirato della birra addosso e preso a sputi. Il 22enne, noto sui social network col nickname Avocadogabb, aveva raccontato ai follower quanto accaduto per poi rivolgersi alle forze dell'ordine. A un anno di distanza il tiktoker è tornato sulla vicenda e, sempre sul social, si è voluto nuovamente raccontare. "Ho raccontato quello che era successo ma non come avevo preso la cosa - spiega in un video. - Mi sono sentito uno schifo e la presi malissimo perchè mi ero reso conto di vivere in una bolla. Seguendo determinate persone sui social e frequentandone altre nella vita vera mi ero creato la mia realtà dove essere gay era normale, dove un ragazzo può indossare il rosa e abiti femminili. Dopo la mia aggressione, però, mi sono reso conto che questa era la mia realtà e non quella degli altri".

"Dopo un anno, cosa è cambiato? - si domanda Gabriele. - Io mi espongo di più per essere davvero libero: mi trucco di più, ho iniziato ad indossare la gonna e sono cambiate tante cose in meglio. E non smetterò mai di essere me stesso, che questo piaccia o no. In questo mondo ci sono problemi molto più grandi di un ragazzo che bacia un altro ragazzo. Nonostante io abbia pianto tanto, questa è la mia storia e questo è quello che sono. E non me ne vergogno".