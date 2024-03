Rimini, al via la fase di progettazione per la manutenzione della pavimentazione stradale

È stato redatto e approvato dalla Giunta comunale il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) per i lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità. Un progetto che riguarderà le riqualificazioni da programmare per l’anno 2024, inserito nel “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026”.

In questa fase, che si concretizzerà nei prossimi mesi, saranno definiti i requisiti delle prestazioni da perseguire nelle strategie progettuali. In concreto si dovranno definire le strade e le tipologie di interventi individuati in base alla ricognizione effettuata dai tecnici del comune, per valutare dove sarà necessario un rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata e dove invece intervenire comunque con una manutenzione di tipo straordinario, in quanto quella ordinaria non è più sufficiente.

A seconda delle specifiche condizioni delle strade prese in esame, si dovrà intervenire infatti con un progetto articolato in più lotti funzionali, che riguarda diverse tipologie di riqualificazioni, tra queste anche quelle più corpose, come la fresatura dell’asfalto esistente e la successiva ricostruzione di un nuovo tappeto d’asfalto.

Il documento di indirizzo alla progettazione, approvato ieri, riporta un primo quadro economico della spesa presunta, che complessivamente è stimato in 480 mila euro.