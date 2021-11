Rimini applica le direttive del Ministero dell'Interno: piazze del centro vietate alle manifestazioni

È stato un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, quello presieduto giovedì dal Prefetto, incentrato sull’ultima Direttiva del Ministro dell’Interno inerente lo svolgimento delle manifestazioni di protesta. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e l’Assessore per le Politiche alla Sicurezza Urbana del Comune di Rimini, è stata esaminata la situazione del Comune capoluogo ai fini dell’individuazione di specifiche aree urbane sensibili, di particolare interesse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità, che possano essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza, attesa l’attuale situazione pandemica.



Per i motivi sopra esposti e in ragione della natura di luogo caratterizzato da un notevole afflusso di persone, sul quale insistono sedi istituzionali rientranti nell'elenco degli obiettivi sensibili e in considerazione del valore architettonico e artistico dei palazzi sedi delle citate istituzioni, in via sperimentale fino alla fine dell'anno, Piazza Cavour, Piazza Tre Martiri e Piazza Malatesta del Comune di Rimini sono escluse dall’essere destinate a luogo di svolgimento di manifestazioni pubbliche. Le esclusioni non si applicano: alle funzioni, cerimonie e pratiche religiose e alle iniziative direttamente attinenti alle finalità di culto o promosse dagli organismi associativi delle rispettive comunità religiose; agli eventi, manifestazioni, cerimonie e celebrazioni coorganizzate da enti pubblici.