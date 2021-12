L'auto in fuga guidata dal ricercato senza patente che aggredisce gli agenti

Notte rocambolesca, quella tra mercoledì e giovedì, per il personale delle Volanti della Questura di Rimini impegnati in un inseguimento a Marina Centro. Intorno alle 2 una pattuglia della polizia di Stato ha intercettato un veicolo sospetto nella zona mare con tre persone a bordo e gli agenti hanno deciso di controllarlo. Intimato l'alt all'auto, per tutta risposta il conducente ha spinto sull'acceleratore dando il via a una corsa lungo le strade fino a quando l'automobilista ha inchiodato e, uscendo dall'abitacolo, ha proseguito la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato. Nel tentativo di scappare nuovamente, l'uomo ha iniziato a scalciare fino a quando non è stato messo in sicurezza. Identificato come un marocchino 34enne, dagli accertamenti è emerso che si trattava di un ricercato in quanto doveva scontare una condanna definitiva di 1 anno, 1 mese e 11 giorni emessa lo scorso Novembre dal Tribunale di Nuoro. Portato in Questura, è stato anche denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per guida senza patente perchè mai conseguita e al termine delle pratiche di rito, dopo aver sottoposto a sequestro l'auto, è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".