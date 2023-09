Rimini avrà la "Passeggiata Marcella Di Folco" in ricordo della politica trans e interprete di Fellini

La Commissione consultiva di Toponomastica ha dato il suo parere favorevole per le proposte di intitolazione di sei luoghi del territorio comunale ad altrettanti personaggi legati alla storia della città, dell'Italia e dell’Europa. Le proposte, illustrate dall’assessore Francesco Bragagni, saranno poi sottoposte - come prevede il procedimento - alla prima commissione consiliare e all’esame della Giunta comunale e successivamente al parere prefettizio.

Le intitolazioni approvate:

- La rotonda tra Via Maestri del Lavoro, Via Popilia e Via Jolanda Capelli diventerà: “Rotonda Holodomor, Genocidio del popolo ucraino (1932-1933)”;

- Il percorso pavimentato ubicato nell’area demaniale tra il Bagno 28 e Bagno 28/A, nei pressi del Piazzale Kennedy, con accesso dal lungomare Claudio Tintori, avrà la seguente denominazione: “Passeggiata Marcella Di Folco –Politica trans e interprete di Fellini”;

- L'area di circolazione sita all’interno del Parco del mare Giardini Bibi Ballandi, in prossimità del nuovo campo da basket del lungomare Augusto Murri, si chiamerà: “Largo Samba Diouf, vittima di violenza criminale”;

- La rotonda tra Via Flaminia e Via Cavalieri di Vittorio Veneto sarà dedicata a: “Claudio Lodovisi-Capitano - e Michele Burlamacchi-Tenente - Piloti 5° Stormo periti in servizio il 27 dicembre 1989”;

- L’area verde tra Via Antonio Fogazzaro e Viale Luigi Settembrini, in prossimità della rotonda Rita Levi Montalcini, sarà: “Parco Margherita Hack –Astrofisica (1922-2013)”;

- L’area compresa tra Viale Tiberio e la Piazza sull’acqua (invaso ponte di Tiberio) porterà la seguente dedica: “Piazzetta Sergio Zavoli –Giornalista e scrittore (1923-2020)”;

“Sei intitolazioni che fanno parte della storia del territorio - dichiara l’assessore alla Toponomastica del Comune di Rimini, Francesco Bragagni –. Scelte con cui vogliamo preservare la memoria di figure che, direttamente o indirettamente, hanno lasciato una traccia importante all’interno della comunità riminese e che omaggiano la nostra Storia”.