Rimini sempre baciata dalla fortuna, con un 4SS e un 4 vinti quasi 55 mila euro al Superenalotto

A cinque giorni dai 22.500 euro vinti con un terno secco al Lotto, nel Riminese si registra una nuova vincita di migliaia e migliaia di euro. Questa volta al SuperEnalotto. A informare della vincita è la Sisal. È festa per il fortunato che ha centrato 1 punti 4 SS e 1 punti 4 da 54.934,91 euro complessivi. La giocata vincente è stata convalidata a Rimini presso il punto Vendita Sisal Tabaccheria Romani, situato in via Popilia 5. La combinazione vincente è stata 3,31,35,57,82,84, J 68, SS 16. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 521.578 vincite.

Si nasconde ancora, invece, il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 13 maggio, con il Jackpot che arriva a 31,1 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 16 maggio.