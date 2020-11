Blitz in un condominio di San Giuliano, la polizia trova 30 chili di droga: l'arresto

Chili e chili di droga nascosti nel suo appartamento. I poliziotti della Squadra mobile della Questura di Rimini, diretta dal commissario Mattia Falso, si sono trovati davanti a una situazione inizialmente insospettabile. All'apparenza, infatti, il 21enne che si sono trovati di fronte durante la perquisizione poteva essere uno studente universitario qualsiasi, ma invece dal controllo è emerso uno scenario completamente diverso. E il 21enne, originario di Venezia, residente a Rimini, è stato trovato in possesso di circa 30 chili di marijuana.

I poliziotti della Sezione antidroga stavano controllando il giovane già da settimane e dalle informazioni raccolte e dagli approfondimenti effettuati, sembrava potesse custodire in casa un’ingente quantità di stupefacente. Così, venerdì mattina, gli agenti hanno l’hanno atteso fuori dal condominio di San Giuliano dove vive e, una volta uscito dal portone, l’hanno fermato per un controllo. Il 21enne prima ha fornito delle false generalità, poi, vistosi braccato, ha reagito con violenza, spintonando e scalciando gli agenti per tentare la fuga. Dopo averlo bloccato, i poliziotti l’hanno perquisito e dall’interno del giubbotto è spuntato un involucro contenente 13 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti. Oltre a due bilancini di precisione digitali, una macchina per il sottovuoto e numerosi involucri di cellophane per il confezionamento dello stupefacente, i poliziotti hanno trovato due borsoni neri pieni di marijuana, per un totale di oltre 13 chili di marijuana. In una grande busta sottovuoto, invece, c’erano altri 15 chili di marijuana e in un barattolo di vetro 14 grammi di polvere di colore marrone chiaro, presumibilmente ottenuta con la tecnica dell’ice-o-lator, ovvero tramite l’estrazione a freddo della resina dai fiori e dalle foglie delle piante di cannabis. La particolarità della sostanza ottenuta è l’elevata concentrazione di Thc che può arrivare sino al 90%, elemento questo che ne fa lievitare il prezzo di spaccio al dettaglio fino a 35 euro al grammo.

Il giovane, condotto in questura, è stato poi trasferito in carcere su disposizione del magistrato di turno. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda per capire se si tratti di un "corriere" e nascondesse la droga per conto di altri oppure se spacciasse anche in prima persona.