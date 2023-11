“Rimini Blue Lab”: inaugurata la sede al Laboratorio Aperto

Da “Nemo” al “polo Dumbo”, al cavalluccio marino “Varenne” alle tartarughe “Caretta caretta”, sono stati i personaggi dell’immaginario marino infantile a dare il benvenuto ai primi visitatori della nuova sede di “Rimini Blue Lab”, inaugurata questa mattina negli spazi del Laboratorio Aperto. Più di settanta, tra alunni delle scuole primarie e piccole e piccoli delle scuole di infanzia riminesi, hanno assistito questa mattina alla attivittà didattica sul mare condotta dalla professoressa Elena Fabbri dell’Università di Bologna. A dare loro il benvenuto, questa mattina, anche Chiara Bellini – Vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini.

Rimini Blue Lab nasce dalla consapevolezza e volontà di sostenere, creare e rafforzare l'anima blu della città di Rimini, promuovendo una educazione alla sostenibilità, valorizzazione, tutela e gestione virtuosa delle risorse marine come parte integrante e imprescindibile della città. Una intensa attività educativa e conoscitiva legate al mare che si snoderà tra presentazioni, talk, eventi, proiezioni cinematografiche, visite guidate ai luoghi della marineria riminese. Quella del Laboratorio Aperto sarà la sede in cui verrano anche ospitati eventi e ricevute le classi delle scuole. L’inaugurazione di questa mattina è inserita nel vasto programma dei Blueconomy off days, che coinvolgono 16 scuole, 1.500 studenti e 60 classi riminesi.