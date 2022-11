A Rimini una buona qualità della vita: la città guadagna 24 posti ma è fanalino di coda in Romagna

Rimini guadagna 24 posizioni in un anno e si piazza al 37° posto delle città italiane per qualità della vita. Il dato precedente del 2021 indicava il capoluogo al 61° posto. E’ quanto emerge dalla graduatoria annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), giunta alla 24esima edizione. A riguadagnare il primo posto della classifica è Trento, seguita quest’anno da Bolzano e sul terzo gradito del podio Bologna.

Tra le romagnole figura nella top30 la provincia di Forlì-Cesena, che va ad occupare il 25° posto rispetto al 37° dell’anno passato. Bene anche Ravenna al 28° posto. Nelle retrovie figurano invece tutte città del Mezzogiorno, con l’ultimo posto di Crotone. Rimini, come dato incoraggiante, è tra quelle che crescono di più: bene Como (+30, da 62esima a 32esima); Pesaro Urbino (+26, 30esima da 56esime) e Rimini (+24, 37esima da 61esima). Scorrendo la classifica balza all'occhio uno dei fenomeni rilevati da quest'ultima indagine: la netta spaccatura tra Centro-Nord, da un lato, Sud e Isole, dall'altro, in particolar modo rispetto agli eventi recenti. Nessuna provincia meridionale o insulare, infatti, è nel gruppo delle 32 di testa.

Molte la curiosità pubblicate dal quotidiano economico, a partire dal fatto che la provincia di Rimini risulta l’unica dell’Emilia Romagna a non essere inserita nel gruppo di testa allo studio “Affari e lavoro” andando a chiudere nel gruppo 2 al 42° posto.