Ritrovato cadavere nella darsena, "La barca era la sua vita"

Dramma nella darsena di Rimini, domenica mattina, dove ha perso la vita il 61enne Ercole Guidi meccanico molto conosciuto in città e appassionato di mare. Secondo quanto ricostruito l'uomo, intorno alle 10, era stato visto da alcuni conoscenti mentre si trovava a bordo del suo Aquarius, una barca a vela da 12 metri, ormeggiata nella zona dei cantieri navali. Dopo circa un'ora e mezza, non vedendolo più, i conoscenti si erano inoltrati lungo la banchina notando una grossa macchia di sangue sullo scafo dell'imbarcazione e il corpo del 61enne che si trovava immobile in acqua. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata oltre ai vigili del fuoco e la polizia di Stato.

Il corpo di Guidi è stato recuperato dal personale del 115 e, il medico, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sulla banchina è intervenuta anche la polizia Scientifica che ha effettuato i rilievi di rito e, allo stesso tempo, sono state visionate le immagini delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona. L'ipotesi più probabile è che il 61enne sia scivolato, forse a causa di un malore o di una perdita di equilibrio, sbattendo violentemente la testa sul ponte della barca a vela per poi finire in acqua tra lo scafo e la banchina annegando.

"Ci conoscevamo da oltre 10 anni - lo ricorda Giovanni Sorci, direttore della Marina di Rimini - e la barca e il mare erano la sua passione tanto da passare buona parte del suo tempo sull'Aquarius. Da poco l'imbarcazione era stata spostata nella zona dei cantieri perchè sarebbe dovuta essere tirata in secca per alcuni lavori di pulizia dello scafo".