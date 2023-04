Rimini Capitale della Cultura, presentata la candidatura. "Una sfida, andiamo oltre il turismo balneare"

Rimini ha fame di cultura. Vuole sviluppare la sua offerta e far conoscere le sue eccellenze. Con questo spirito nella giornata di martedì (18 aprile) si è svolto il primo appuntamento ufficiale, aperto al pubblico, per presentare la candidatura di Rimini a Capitale della Cultura 2026. L’evento si è svolto al teatro Galli, con la partecipazione anche delle istituzioni che hanno già ricevuto o sono in corsa per il titolo: Matera (capitale europea 2019), Bergamo e Brescia (2023), Pesaro (2024) e Agrigento (2025).

“Nella candidatura di Rimini a Capitale della Cultura per l'anno 2026, la nostra comunità allargata fa sostanzialmente un investimento – sono state le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad -. Un investimento sul futuro. E come tutti gli investimenti ha bisogno di un'organizzazione e di un 'piano industriale' per renderlo concreto. Oggi presentiamo ufficialmente le intenzioni, vorrei dire i desideri e le aspirazioni collettive, che si fanno percorso formale. Concorriamo, partecipiamo a una competizione che mette in palio un titolo prestigioso e che dunque per questo è sottoposta a codici e regole”.

“Ma Rimini ci vuole arrivare per quello che è – ha aggiunto il sindaco -, nell'esatta coincidenza tra quello che era e ciò che sarà. La nostra formula perfetta. Vedremo e ascolteremo tempi, procedure, contributi di sindaci e amministratori di città che si sono fregiate del riconoscimento e che ne illustreranno l'impatto non solo economico e immediato ma sociale e duraturo su quei territori. Spiegheremo il senso di questa sfida per una città e un territorio intero, dalla costa all'entroterra, la Valmarecchia, la Valconca, che, se permettete, grazie a un lungo e duro lavoro, si sono meritati di giocarsela con ambizioni solide”.

Sul palco del 'Galli' hanno trovato spazio la Regione Emilia-Romagna, i rappresentanti del Forum Piano Strategico, la Provincia di Rimini, la Diocesi di Rimini, l'Università di Bologna e la Camera di Commercio di Rimini per un primo passo verso un percorso che si vorrebbe condiviso tra le istituzioni coinvolte e i cittadini chiamati a partecipare, attivamente, alla corsa per l'assegnazione del titolo di Capitale italiana della cultura.