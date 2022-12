Rimini capitale Mondiale della danza sportiva, in tre giorni 2.500 presenze all'evento in Fiera

Si spengono i riflettori sulla pista dei Rimini DanceSport Championships, l’evento che rappresenta il massimo appuntamento mondiale del calendario della World DanceSport Federation. C’è stata tanta Italia sul podio e oggi l’inno di Mameli ha echeggiato in sala per la storica coppia Galuppo/Pacini che ha conquistato il tanto sperato titolo Wdsf World Champion Standard Adult, senz’altro la categoria a titolo più attesa dell’intera stagione sportiva sulle piste di tutto il mondo. La soddisfazione è stata ancora più grande per aver ottenuto il titolo, sfiorato nel 2021 a Brno, in casa davanti ad un pubblico in tripudio che ha fatto il tutto esaurito sulle tribune della Fiera di Rimini, diventata per tre giorni Capitale Mondiale della Danza Sportiva con un totale di oltre 2500 persone in tre giorni.

La kermesse mondiale di danza sportiva fortemente voluta dalla Federazione Italiana e organizzata presso uno dei padiglioni della Fiera di Rimini, ha visto sfidarsi sul dancefloor romagnolo oltre 1250 partecipanti provenienti da tutto il mondo per conquistare i numerosi titoli Wdsf in palio, di fronte ad un attento pubblico di appassionati e addetti ai lavori.

Oltre alle 25 competizioni Open di varie categorie, sono state quattro le gare ufficiali a titolo al centro del programma della tre-giorni riminese: il World Championship Senior II Standard, l’European Pd Adult St Championship, il World Championship Latin Youth e l’attesissimo World Championship Adult Standard, inaugurate dai giuramenti degli atleti, dei giudici e dai discorsi di benvenuto della padrona di casa, la Presidente della Fids, Laura Lunetta, di Verena Sulek, Direttrice della Professional Divisione della Wdsf e del sindaco di Rimini Jamil Sadeghlvaad.

E’ stata la coppia italiana Marinozzi/Romagnoli a dare la prima grande soddisfazione di fronte al pubblico di casa: i due si sono infatti laureati Campioni del Mondo Senior II Standard, davanti alla coppia lettone e a quella francese. Più serrata sicuramente la competizione che si è svolta per il titolo Europeo Pd Adult. L’hanno spuntata i lituani Lacidis/Golodoneva davanti a lettoni e danesi. Un buon 5° posto per i nostri Disca e Cardillo.

La giornata di sabato, invece, è stata coronata da una medaglia d’oro della coppia nostrana La Rocca/Scerra nei Mondiali di Danze Latino Americana, che si è imposta davanti alla coppia romena e a quella armena. Dunque si chiudono le porte di un lungo weekend di sport e di spettacolo che ha regalato molte soddisfazioni al pubblico di casa, alla Fids e alla WDSF, con l’augurio di poter tornare presto a volteggiare su questo parquet che sembra destinato ad essere il palcoscenico perfetto per tutto il movimento della danza sportiva.