Rimini capitale della politica, al Meeting attesi 10 ministri del governo Meloni. In campo 3.000 volontari

Si è aperta nella giornata di domenica (20 agosto) la 44esima edizione del Meeting di Rimini. L'apertura dei lavori ha visto l’impegno del cardinale Matteo Zuppi, l'arcivescovo di Bologna al vertice della Chiesa italiana con la carica di presidente della Cei, la Conferenza Episcopale italiana. Tra i temi regnanti la necessità di una pace giusta in Ucraina ma anche di un'amicizia che sia alla base del rapporto tra gli uomini, e l'attesa per un autunno che si annuncia di confronto tra governo e sindacati.

Nell'arco della settimana, saliranno sul palco di Rimini dieci ministri del governo Meloni: lunedì, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, seguito dai ministri del Lavoro Marina Calderone e delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. Martedì sarà la volta del responsabile per l'attuazione del Pnrr, Raffaele Fitto ministro per gli Affari europei, della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Mercoledì il turno di Antonio Tajani ministro degli Esteri, di Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Gilberto Pichetto Fratin ministro per l'Ambiente. Venerdì sarà Giuseppe Valditara ministro dell'Istruzione l'ultimo esponente governativo in campo.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha confermato la sua presenza nella giornata conclusiva, venerdì 25 agosto. Ogni giornata del Meeting è arricchita dal contributo di personalità di primo piano dal mondo istituzionale, culturale, accademico e imprenditoriale, nonché esponenti della Chiesa e di fedi e culture diverse. La relazione sul tema del Meeting è in agenda lunedì 21 agosto, illustrata da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo metropolita di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana.

Importanti come sempre le cifre della manifestazione. In Fiera a Rimini allestita una superficie di circa 140 mila metri quadrati, che ospita un centinaio di convegni con circa 400 relatori italiani e internazionali, 16 saranno le mostre così come gli spettacoli, molti dei quali si terranno nel cittadino Teatro Galli. Vengono ampliati rispetto al 2022 gli spazi per bambini e ragazzi e per lo sport. Il Villaggio Ragazzi, che si estende su una superficie di 3.700 mq, ha un programma fittissimo che comprende mostre, incontri, spettacoli e laboratori con oltre un centinaio di eventi. Quasi 5.000 invece i mq riservati allo sport, con la collaborazione storica del Centro Sportivo italiano e in più quella inedita del Derthona Basket, che sarà presente con i suoi campioni. In crescita anche il numero dei volontari che quest'anno supera quota 3.000, il 58 per cento dei quali di età inferiore ai 30 anni.