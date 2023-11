Rimini celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità

Sul territorio di Rimini opera un’ampia rete di associazioni ed enti che si occupano di disabilità e che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono a migliorare la vita delle persone con disabilità, favorendone l’inclusione in ambito sociale, culturale, lavorativo, sportivo e ricreativo. Il Comune di Rimini ha l’obiettivo di supportare, valorizzare e rafforzare questa rete e in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in programma il 3 dicembre, sarà teatro di diverse iniziative di sensibilizzazione promosse e volute da alcune realtà del terzo settore.

Per domenica 3 dicembre sono previste una serie di iniziative dedicate: Il Cai Rimini organizza un Trekking urbano inclusivo con partenza alle ore 15.30 dal Ponte di Tiberio; l'Associazione Papa Giovanni XXIII organizza “Io Valgo 2023: riscrivi le regole del gioco”: Campionato regionale di Baskin con la partita inaugurale che vedrà la squadra locale degli Onions gareggiare contro il Favenzia Baskin. L'evento sportivo diventerà un’occasione per riflettere sul valore educativo e culturale dello sport come mezzo per favorire l'inclusione sociale, l'autodeterminazione e la capacitazione delle persone con disabilità. Il tutto, anche grazie brevi testimonianze. Appuntamento alle ore 9.30 fino alle ore 12.30 al Pala SGR, Santarcangelo di Romagna. Esplora Rimini pubblica il video sul flashmob dedicato al 40° Anniversario Special Olympics Italia; il Comitato Provinciale FAND propone lo spettacolo musicale “Unici” alle ore 16 presso Oltremare Theatre, Riccione.

Le politiche per la disabilità sono anche al centro del Piano Generale di Inclusione, un importante progetto per la città di Rimini finalizzato a innovare la proposta dei servizi rivolti alle fasce fragili della popolazione e rafforzare la comunicazione sui temi legati al sociale. Lo scopo è appunto quello di incentivare, mediante un lavoro di squadra tra istituzioni, terzo Settore e comunità comunitarie, percorsi partecipativi e progetti pilota su varie tematiche che hanno come filo comune l'inclusione dei cittadini in condizione di fragilità e il contrasto all'isolamento, con un focus, in parallelo, anche sulla valorizzazione dei diritti di cittadinanza e della dimensione di prossimità, nonché sull’attivazione di processi di welfare e sull’aumento dell’engagement diffuso sui temi delle fragilità. Presto saranno rese note tutte le informazioni riguardanti l’avvio dei lavori del Piano Inclusione e il programma dei tavoli di confronto e approfondimento che prenderanno il via nei prossimi mesi.

“La disabilità non è un tema spot, ma un tema su cui come amministrazione locale e come Distretto socio-sanitario, grazie anche all’immenso impegno delle realtà associative del territorio, stiamo ponendo un’attenzione che si esplica in un lavoro quotidiano – spiega l’Assessore alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda -. La giornata internazionale del 3 dicembre non dev’essere una ricorrenza che si riduce nell’arco di 24 ore, ma un’occasione per imbastire una riflessione intorno ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità insieme alle varie componenti della comunità cittadina. Uno dei quattro filoni tematici del Piano Generale di Inclusione del Comune è proprio relativo all’abbattimento delle barriere e si sviluppa su due binari, portando avanti la visione dell’accessibilità globale così come da Accessbility Act (Direttiva (UE) 2019/882, che comprende al suo interno non solo le barriere architettoniche fisiche, ma anche quelle ‘immateriali’ che limitano l’accesso a informazioni, servizi, trasporti, occasioni di socialità e opportunità”.