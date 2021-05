La Cgil torna alla carica sulle Officine Rimini: "Non devono chiudere né rimpicciolire"

Sul futuro di Omc Locomotive di Rimini Cgil e Filt-Cgil mettono in allarme istituzioni, mondo della politica e cittadinanza, invitando "ad azioni concrete" per la sua salvaguardia. I sindacalisti infatti, in una nota congiunta, esprimono la massima preoccupazione "in merito allo scenario evolutivo, oltre al percorso organizzativo-gestionale, del mantenimento del lavoro di manutenzione dei rotabili di Trenitalia in Emilia-Romagna".

Lo stabilimento, nato a Rimini agli inizi del '900 per avviare la manutenzione dei treni a vapore, oggi occupa 200 dipendenti e rappresenta l'officina di riferimento manutentivo dei locomotori Diesel della flotta Trenitalia. Si tratta di "un 'prodotto treno' obsoleto e non più attuale per questioni economico ambientali- spiega Cgil Rimini- volto progressivamente alla scomparsa dalla rete ferroviaria". Così, nel luglio 2019 per Omc Locomotive di Rimini è stato sottoscritto tra le parti un accordo per investimenti infrastrutturali volti alla riconversione dello stabilimento al fine di avviare una nuova linea manutentiva dei nuovi rotabili a composizione bloccata. Ma "ad oggi quell'investimento fondamentale per il presente ed il futuro dello stabilimento di Rimini- denunciano Cgil e Filt- non viene confermato dal cda di Trenitalia", per questo "è imprescindibile salvaguardare questo bene industriale della città di Rimini- proseguono- perché il trasporto ferroviario è un settore strategico per il sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, per la tenuta occupazionale e produttiva di tutto il territorio". Pertanto, "in continuità con gli impegni industriali della nuova Società Trenitalia-Tper Scarl, e seguendo quanto definito nel bando di gara e nel contratto di servizio vigente dal giugno 2019, è imprescindibile- mandano a dire il sindacato- il mantenimento della manutenzione ciclica di secondo livello della flotta Pop e Rock di Trenitalia-Tper nelle officine di Trenitalia Omc dell'Emilia-Romagna, al fine di valorizzarne il know-how in termini organizzativo-programmatici con percorsi integrati tra le due societa' (Trenitalia e Trenitalia-Tper)".

Al contrario, "un eventuale ridimensionamento o chiusura in pochi anni dell'Omcl di Rimini riverserebbe sul territorio una incontestabile problematica di tipo sociale all'interno di un tessuto economico già fortemente provato dalla Pandemia da Covid-19". I lavoratori, a fronte di tale preoccupazione, hanno già tenuto due sciopero nel 2021 e, "visto quanto è in gioco per la Città- mandano infine a dire i sindacalisti- Camera del Lavoro e Filt-Cgil di Rimini ritengono necessario il coinvolgimento con azioni concrete delle istituzioni, del mondo della politica e della cittadinanza". (fonte Dire)