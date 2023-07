Rimini “Città a impatto positivo”, consegnato un nuovo mezzo per le persone con difficoltà motorie

Un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone con difficoltà motorie è stato consegnato nell’ambito del progetto Rimini “Città ad impatto positivo”, patrocinato dal Comune di Rimini, in collaborazione con Associazione Sergio Zavatta Onlus e Pmg Italia società Benefit. Grazie a una rete territoriale di sostegno, formata da imprenditori e sponsor, sono state avviate alcune importanti interventi in ambito sociale, formativo e ambientale che hanno coinvolto la cittadinanza in progetti per la comunità. Il primo risultato concreto è la donazione di un pulmino attrezzato per il trasporto e l’accoglienza di persone con difficoltà motorie, assegnato all’Associazione Zavatta, a cui seguirà un progetto formativo legato al “green” e un programma di piantumazione di piante e alberi che andranno a implementare l’impatto ambientale della città in uno dei suoi spazi verdi urbani

La consegna del pulmino è avvenuta nella cornice di piazza Malatesta, alla presenza di Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini, i rappresentanti dell’Associazione e Fondazione Zavatta e Pmg Italia, Fondazione Conad e delle aziende e sostenitori privati del progetto.

“Un progetto della città per la città – ha spiegato la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini – che andrà a migliorare la qualità di vita quotidiana di tante persone, a partire da quelle più in difficoltà. Progetti come questi sono forse meno tangibili di opere pubbliche ma altrettanto importanti, non solo per gli esiti concreti, come questo pulmino, ma anche per la rete concreta che ha generato sul territorio. Grazie agli attivatori di questa rete, su tutti Associazione e Fondazione Zavatta e Pmg, m a anche a tutti i privati, fondazione e aziende che gli hanno dato fiducia. Un progetto che continuerà ancora con altre attività che come amministrazione continueremo a seguire e sostenere”.