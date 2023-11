Rimini con l’Emilia Romagna fra i luoghi più interessanti del pianeta nella Cool List 2024 del National Geographic

C’è l’Emilia Romagna con Rimini, unica meta italiana insieme a Pompei, nella Cool List 2024 del National Geographic (The Cool List 2024: the 30 most exciting destinations to visit in 2024 (nationalgeographic.com)), l’elenco delle 30 mete da non perdere in tutto il mondo il prossimo anno secondo la prestigiosa rivista di viaggi UK (oltre 13 milioni di pagine visualizzate ogni anno online e oltre 25mila abbondati al magazine cartaceo)

Il National Geographic ha diramato la Cool List 2024, l’elenco delle mete più entusiasmanti da visitare in tutto il mondo. Come ogni anno, c’è spazio per le escursioni in natura e i viaggi culturali, ma anche per le migliori ricette culinarie della tradizione locale e per la commistione fra tradizione e innovazione. Fra i 30 luoghi più interessanti sul pianeta, circa la metà si trovano in Europa e due coinvolgono direttamente l’Italia. La rivista ha infatti scelto l’Emilia Romagna, regione attraversata dal tour de France con tappa del primo arrivo il ‘beach resort of Rimini’ e «cuore gastronomico» del Belpaese, cogliendo l’opportunità, per i cicloturisti amanti del buon cibo, di lanciarsi alla scoperta delle prime tre tappe del Tour de France 2024 in Emilia Romagna, come occasione per scoprirne la Food Valley unica e le tante Ciclovie.

Dopo il quotidiano inglese The Sun (oltre 32 milioni di visitatori unici mensili e un’audience quotidiana di oltre 4 milioni di utenti) che ha definito Rimini la migliore destinazione per le vacanze del 2024: «Splendida città costiera italiana» nota per la bellezza delle spiagge, suggestione della città storica e del vicino entroterra, e dopo la graduatoria del motore internazionale di ricerca Skyscanner sulle località di vacanza più cliccate dagli Inglesi quest’anno che ha inserito Rimini al terzo posto della classifica, ora i riflettori della prima rivista di viaggi inglese sono puntati sulla terra dove, nella prossima estate, si correranno le prime tappe del Tour de France. Dopo la partenza da Firenze, infatti, i ciclisti attraverseranno paesaggi ricoperti di vigneti e piccoli paesini, prima di arrivare a Rimini e poi spostarsi verso Nord. Il tutto da vivere su due ruote, approfittando delle soste panoramiche.

“Uno dopo l’altro - ha sottolineato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad –. questi importanti riconoscimenti internazionali accendono la curiosità dei turisti anglosassoni e dei visitatori mondiali interessati a un viaggio alla scoperta di Rimini, a dimostrazione di come la nostra destinazione sia sempre più attrattiva, forti anche dei trend di crescita del mercato estero registrati nella passata stagione che per la prima volta, nei primi nove mesi, si sono assestati sul 34% dei pernottamenti totali. L’internazionalizzazione deve essere sempre di più la parola chiave delle strategie turistiche della nostra destinazione, anche grazie all’occasione storica offerta dall’arrivo del terzo evento sportivo più seguito nel mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio”.