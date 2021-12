Scattano i controlli sui Super Green pass, prime multe per chi trasgredisce

Con l'entrata in vigore dell'obbligo del Super Green pass per poter accedere ai locali pubblici, nella giornata di lunedì sono scattati i primi controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Rimini per verificare la corretta applicazione delle direttive per contenere l'epidemia di Covid. Sono state 27 le pattuglie dell'Arma impiegate negli accertamenti che hanno interessato 201 persone di cui una trentina mentre scendevano dai mezzi pubblici e 76 attività commerciali. Il bilancio ha visto 3 persone e 2 esercizi venire sanzionati per non aver rispettato le nuove disposizioni e, in particolare, a finire nei guai è stata la titolare di un salone di bellezza che, oltre a non indossare la mascherina durante l’attività lavorativa, risultava anche sprovvista del prescritto Green pass. Multa anche al titolare di una sala giochi acui è stato contestato il mancato controllo del possesso del Green pass ai propri clienti. Infatti, durante il controllo agli avventori presenti, è stato sanzionato anche un suo cliente per non avere il passaporto vaccinale.