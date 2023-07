Da Rimini alla Corea per partecipare al raduno mondiale dello scoutismo, il World Scout Jamboree

“Sarete degli ottimi rappresentanti di quello spirito di accoglienza e ospitalità che da sempre contraddistingue Rimini e la Romagna”, così il sindaco Jamil Sadegholvaad alle ragazze e ai ragazzi degli scout di Rimini che sono stati selezionati come ‘ambasciatori’ della Regione Emilia-Romagna per il World Scout Jamboree che si svolgerà in Corea del Sud ad agosto. Un importante incontro mondiale, o, ancora meglio, il più grande campo giovanile del mondo che si tiene ogni quattro anni e che a ogni edizione richiama migliaia di giovani tra i 14 e i 17 anni di 170 Paesi diversi che hanno la possibilità di condividere tra di loro il rispettivo bagaglio di conoscenze ed esperienze, così da mettere in pratica una concreta cittadinanza globale.

Il sindaco, in residenza municipale, ha voluto incontrare i ragazzi, con i rispettivi capi scout, per salutarli prima della partenza ed estendere l’augurio di buon viaggio da parte della città di Rimini, rimarcando, al contempo, l’importanza di opportunità di scambio culturale e valoriale come queste.