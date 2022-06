"Tra accampamenti e degrado il parco è allo sbando: fa male vedere il pezzo più bello di Rimini così"

Marina Centro, e soprattutto il quartiere all'ombra del Grand Hotel, dovrebbe essere il salotto elegante della Rimini estiva ma chi abita nella zona negli ultimi anni ha assistito a un progressivo e continuo degrado tanto da essere oramai disgustato dagli spettacoli che tutti i giorni è costretto a vedere dal balcone di casa. Tanta amarezza quella che esprime uno di questi, un 60enne bolognese innamorato del mare e che non perde fine settimana per arrivare in città per trascorrere qualche giorno di relax. "Ho scelto casa in via Duca d'Aosta - racconta Cesare Baldazzi - perchè per me è il posto più bello di Rimini. Dal Grand Hotel felliniano alla fontana dei Quattro Cavalli e con il verde del parco a fare da contorno al tutto. Sono qui dal 2017 e, negli ultimi 2 anni, la situazione è andata sempre più peggiorando. Non credevo che la città potesse arrivare così in basso".

Sono tante le scene poco edificanti che il signor Baldazzi è costretto a vedere dal terrazzo di casa: "Questo fine settimana ne sono successe di tutti i colori: alla mattina, quando si svegliano dai loro giacigli di fortuna tra la vegetazione incolta, la prima cosa che fatto è trasformare in toilette ogni angolo del parco, altri aprono i tubi della rete idrica per fare il bucato o direttamente la doccia. Il problema è che, poi, lasciano i tombini aperti e se qualche bambino ha la sfortuna di andare ad avventurarsi per giocare rischia, oltre a finire tra gli escrementi, di cadere e farsi seriamente male. Domenica sera, poi, c'è stata una rissa a sassate tra stranieri e sono intervenuti i carabinieri. Il tutto a pochi metri da un'area che sarebbe splendida se solo la si potesse frequentare".

"I problemi - prosegue - non ci sono solo alla sera o di notte ma a qualsiasi ora. Anche in pieno giorno si vedono strani traffici con individui che, dopo essere stati avvicinati, vanno a rovistare tra i cespugli e poi allungano involucri sospetti. Purtroppo tutte le volte che ho chiamato la Municipale per segnalare il degrado al telefono mi è stato risposto che "Noi facciamo quello che possiamo". Ho anche scritto al sindaco e agli uffici comunali per segnalare la situazione ma non mi hanno mai risposto. Questa non è assolutamente una bella immagine per Rimini, soprattutto per chi ci viene in vacanza. Davanti a scene come queste, chi sceglierebbe di tornare in questa città a trascorrere le ferie? Non parliamo poi dei residenti che vorrebbero abitare in un quartiere di prestigio e poi hanno questi spettacoli sotto agli occhi. Ritengo che in questa zona serva assolutamente un presidio fisso delle forze dell'ordine per riportare il decoro in questo angolo della città".