Rimini e i comuni della provincia celebrano il 78esimo anniversario della Liberazione

Con il raduno delle autorità, delle Forze Armate, delle delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, politiche, sindacali e cittadine ha preso avvio questa mattina, in Piazzale Roma nel Parco Cervi, la cerimonia ufficiale per le celebrazioni del 25 Aprile, 78° anniversario della Liberazione d’Italia. Dopo la posa di una corona al Monumento della Resistenza è seguito il corteo verso l’Arco d’Augusto e Piazza Tre Martiri, dove sono state deposte due corone, una al monumento ai Caduti e una alla lapide bronzea in ricordo del sacrificio dei Tre Martiri, fino ad arrivare in piazza Cavour per la parte conclusiva delle celebrazioni, dove hanno preso la parola il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il consigliere Anpi Lanfranco De Camillis, per l’orazione celebrativa. Nel suo intervento il Sindaco ha ricordato che la Liberazione d’Italia è una celebrazione collettiva e unitaria dell’Italia che ritornò tra le nazioni civili, democratiche, pacifiche, dopo il sangue versato in una guerra che volle il fascismo.

“Non so se questo sia un 25 aprile particolare - ha spiegato il sindaco Sadegholvaad. - Le parole delle ultime settimane, pronunciate da più parti, sembra quasi che intendano questo. Dobbiamo allora essere più cauti a festeggiare la Liberazione nell'Italia di oggi? No. Quello è dal 1945 e esattamente quello è nel 2023: la celebrazione collettiva e unitaria dell’Italia che ritornò tra le nazioni civili, democratiche, pacifiche, dopo il sangue versato in una guerra che volle il fascismo. E, come ha dichiarato in passato il presidente Sergio Mattarella, 'le conquiste politiche, sociali, culturali, i diritti, la libertà di opinione, di voto, di associazione, di cui oggi godiamo, trovano il loro saldo radicamento nel 25 aprile. E, grazie alla Repubblica e alla sua Costituzione nate dalla Resistenza, furono estesi a tutti, senza eccezioni. A chi partecipò al movimento di Liberazione, a chi lo sostenne, a chi se ne sentì estraneo, anche a chi lo combatté'. Ma allora perché il 25 aprile, nella rappresentazione politica, continua ad essere così divisivo? È intollerabile che questa non possa essere la festa di tutta l'Italia, che sia la data dei distinguo e di vere e proprie offensive bugie, delle assenze o delle diserzioni istituzionali, dei veti a partecipare o degli inviti a non farlo. Si cita la Storia, come se essa fosse il punto di mera mediazione tra opinioni contrapposte e uguali. Si dice che l'Italia non faccia mai pace con la propria Storia. Vero in molti casi ma cosa significa davvero fare pace con la propria Storia quando si parla di 25 aprile? Fare pace con la propria Storia vuol dire riconoscere e conoscere realmente quello che è stato e trovare in questa piazza, in tutte le piazze d'Italia, le ragioni per esserci e vivere compiutamente i valori che sostengono la nostra Repubblica, la nostra coesistenza civile e che si fondano sulla libertà, sulla democrazia, solidarietà, sul ripudio della guerra, della violenza e della crudeltà, sull'incontro tra tutte le grandi forze popolari e sull'antifascismo che è il pilastro fondamentale della Costituzione italiana. Quel cielo che adesso sta sopra di noi, in una piazza dove festeggiamo quello che ci unisce, consapevoli della Storia che non riguarda solo le donne e gli uomini di 78 anni fa, ma noi. È l'eredità più viva di quel tempo tragico, il regalo più grande fatto alle generazioni successive che proviene dalle storie di Adelio, Luigi e Mario e dalla vita che non finì sotto le macerie di una città completamente distrutta come fu Rimini. Meritiamocelo questo dono. Viva il 25 aprile, Viva la Repubblica, Viva l’Italia!”

Dopo quella del Sindaco Sadegholvaad, si è tenuta l’orazione di Lanfranco De Camillis, in rappresentanza dell’Anpi di Rimini. Il programma prosegue nel pomeriggio, alle ore 14.00, con l’iniziativa a cura di Anpi Rimini di deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascista. Alle ore 17, al Teatro degli Atti (via Cairoli), andrà in scena una bella Resistenza racconto poetico della vita di Germano Nicolini - Il comandante Diavolo, un protagonista della Resistenza di Daniele Aristarco con Daniele Aristarco e Roberto Billi. Lo spettacolo è promosso da Amir O.F. e Mare di Libri in collaborazione con Anthea Rimini (ingresso gratuito fino a esaurimento posti).

QUI RICCIONE - “La memoria che ci ricorda che da Auschwitz si usciva passando per un camino è una spina nel cuore ma serve a metterci in guardia, a fare restare scolpito dentro ognuno di noi dove porta la cultura dell’odio. Ci ricorda l’olio di ricino e il manganello, il delitto Matteotti e le leggi fascistissime, l’abolizione del diritto allo sciopero e le elezioni con la lista unica”. La sindaca Daniela Angelini, presiedendo per la prima volta le celebrazioni della Festa della Liberazione, ha ricordato le dolorose storie dei riccionesi sopravvissuti al nazifascismo: le sorelle ebree Luisa e Silvia Zaban e Athos Crudi. “Celebriamo oggi la fine di un tremendo capitolo della storia dell’umanità, le leggi razziali, i cartelli con scritto ‘vietato l’ingresso ai cani e agli ebrei’, i treni per le deportazioni, i campi di concentramento, le torture. La fine del fascismo che fece tutto in nome del popolo. E contro i nemici del popolo. Un popolo che senza rendersene conto, senza cultura, senza più umanità, si era trasformato in un mostro”, ha detto in uno dei passaggi cruciali del suo intervento.

La Cerimonia di celebrazione del 78° anniversario della Liberazione è partita dall’ingresso della Residenza comunale dove centinaia di partecipanti e le autorità civili e militari hanno trovato le opere iniziali di una mappa fotografica fatta di ritratti, scorci, sguardi e stralci di album e di diari voluta dal Comune di Riccione per mantenere viva la memoria della Resistenza. Attraverso il progetto di poster art “L’Italia che non ha paura”, Riccione con l’arte pubblica ha voluto offrire una preziosa opportunità di riflessione collettiva, sui valori cruciali della cultura, della pace e della giustizia.

Il nutrito corteo partito dal Municipio, seguito dall’accompagnamento musicale del Corpo Bandistico di Mondaino e da tutto il mondo dell’associazionismo locale, Anpi (associazione nazionale partigiani) in testa, ha raggiunto il monumento dei Caduti di tutte le guerre in viale Vittorio Emanuele II dove è stata deposta una corona di alloro. Una seconda corona è stata deposta alla statua in memoria di Salvo D’Acquisto. Sfilando lungo viale Ceccarini, il corteo del 25 aprile ha raggiunto il giardino del Centro della Pesa dove la cerimonia si è conclusa con gli interventi delle autorità - la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa e il presidente dell’Anpi di Riccione Danilo Trappoli - con le musiche a cura degli alunni delle Scuole secondarie di primo grado Geo Cenci sezione musicale di viale Einaudi e le letture a cura degli studenti del Liceo Volta - Fellini e del Savioli di Riccione. Nel giardino del Centro della Pesa è stata allestita un’esposizione temporanea dell’opera artistica intitolata Totem della pace di Lorenzo Canducci.

QUI CATTOLICA - Mattina di celebrazioni a Cattolica per il 78° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. Il programma della giornata del 25 aprile, definito dall'Amministrazione Comunale e dal Comitato per la ricorrenza del XXV Aprile, ha preso avvio alle 9:45 con il raduno presso il Monumento ai Caduti del Mare al Piazzale Salvatore Galluzzi, in zona Porto. Qui si è svolta la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione delle corone, alla presenza delle Autorità civili e militari, delle associazioni di partigiani, combattenti e reduci di guerra, ed un nutrito gruppo di cittadini. A seguire, i partecipanti si sono mossi in corteo per Via Del Porto e Via Ferri con arrivo in Piazzale Roosevelt. Anche qui si è tenuto un momento con Alzabandiera e deposizione corone al Monumento alla Pace.

Successivamente sono intervenuti la Sindaca, Franca Foronchi, il Presidente ANPI Cattolica-San Giovanni in Marignano, Maurizio Castelvetro, ed Alessandro Agnoletti, Direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Provincia di Rimini. "La storia va conosciuta e raccontata, non abbiamo bisogno di un revisionismo che snaturi questa giornata", ha sottolineato la Prima cittadina ricordando, poi, la figura di Egidio Renzi, partigiano e antifascista, che "spostatosi a Roma dal nostro territorio fu vittima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine". Quella odierna, ha proseguito, è la "festa di tutti coloro che credono nella Costituzione". Quindi ha ricordato alcune azioni concrete come l'attribuzione, lo scorso anno, della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Ed ancora, la recente intitolazione di un Parco alla cattolichina Luisa Prioli. "La Prioli - ricordato la Sindaca - fu staffetta partigiana, impegnata nella Resistenza con il compito di garantire i collegamenti tra le varie brigate partigiane per la Liberazione. È non è un caso che il luogo scelto per ricordala sorga nei pressi della nostra scuola “Emilio Filippini”. Sì, perché dobbiamo parlare ai giovani e dobbiamo fargli capire, oltre ai valori di quella lotta, che è necessario non si disperda l’energia contagiosa e l’entusiasmo di quanti si erano battuti per restituire all’Italia dignità tra le nazioni civili". Qualche anno più tardi Italo Calvino l’avrebbe definita una vera e propria “spavalda allegria”, ha detto la Foronchi citando l’introduzione al romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno”. "Manteniamo viva questa “spavalda allegria”, trasmettiamola alle generazioni future, traduciamola in azioni concrete, affinché la Resistenza e la Liberazione non rimangano semplici lezioni senz’anima del passato ma siano un faro sempre acceso per tutti noi", ha concluso la Prima cittadina.

QUI SANTARCANGELO - Si sono svolte nella mattina del 25 aprile le celebrazioni istituzionali per il 78° anniversario della Liberazione nazionale dal nazifascismo della città di Santarcangelo. Con un'ampia partecipazione di pubblico nonostante il meteo incerto, dopo la messa al Suffragio il corteo accompagnato dalla banda cittadina “Serino Giorgetti” ha percorso le vie del centro fino all’Arena del Supercinema, dove sono intervenute la sindaca Alice Parma e la presidente dell’Anpi di Santarcangelo, Giusi Delvecchio, prima della conclusione musicale affidata al gruppo corale della scuola media Franchini, guidata dal professor Antonio D'Abramo, che ha cantato i brani "La guerra di Piero" e "Bella ciao".

"Come sa bene chi segue le tante iniziative che il Comitato cittadino antifascista organizza in occasione delle ricorrenze istituzionali del calendario civile, momenti come il 25 Aprile ci danno l’occasione per una riflessione con cui superare i confini di Santarcangelo e guardare il mondo intorno a noi - ha ricordato la sindaca, Alice Parma. - Un mondo che oggi, come mai negli ultimi decenni, vive un momento di conflittualità drammatica, con guerre praticamente in ogni parte del pianeta – è notizia recente l’ultima in Sudan – e tensioni che rischiano di dare vita a nuovi conflitti ogni giorno che passa. Ma oggi vorrei tornare a parlare dell’Italia e di un’emergenza che a mio modo di vedere è altrettanto urgente e pressante, specialmente in una giornata come quella di oggi: l’attacco frontale ai valori della Resistenza, dell’Antifascismo e, in ultima analisi, alla Repubblica e alla Costituzione su cui si regge. Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo assistito a dichiarazioni e prese di posizione che non sono assimilabili alle normali schermaglie politiche – che comunque su certi argomenti dovrebbero sempre rispettare determinati limiti – ma hanno dato voce al pensiero di alcuni tra i principali esponenti dell’attuale Governo".



"L’ultimo in ordine di tempo - prosegue la prima cittadina - è stato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che a proposito del calo delle nascite e dell’immigrazione nel nostro Paese ha parlato di “sostituzione etnica”, facendo riferimento a una celebre teoria complottista dell’estrema destra, il cosiddetto “Piano Kalergi”. Ora, è già abbastanza grave che qualcuno dica qualcosa del genere a titolo personale, in rappresentanza di una forza politica o in un dibattito sui social: purtroppo però queste cose le vediamo e leggiamo tutti i giorni, quindi non dico che ci dobbiamo rassegnare, ma almeno accettare che sia parte del gioco. Ma una considerazione simile espressa da un Ministro della Repubblica è di una gravità inaudita, non solo per il razzismo che contiene senza nemmeno preoccuparsi di nasconderlo, ma per il fatto di dare cittadinanza nel contesto istituzionale – non solo pubblico, ripeto: istituzionale – a una teoria dell’ultra-destra mondiale che non è altro se non una colossale bufala. Arrivato il momento delle prevedibili scuse, Lollobrigida ha piazzato la proverbiale pezza peggiore del buco, giustificandosi dicendo di non conoscere il “Piano Kalergi” e allo stesso tempo minacciando querele contro chi lo ha definito, se non razzista, quanto meno ignorante. Di certo, un ripasso della storia del nostro Paese farebbe bene non solo a Lollobrigida, ma a molti esponenti dell’attuale schieramento di Governo, compresi quelli che ricoprono le più alte cariche dello Stato. Farebbe bene al presidente del Senato Ignazio La Russa, con i suoi equilibrismi storici compreso quello a difesa dell’ordine del giorno di maggioranza sul 25 Aprile, giustamente non votato dalle opposizioni perché mancante della parola “Antifascismo”. Non dovrebbe essere difficile vedere, capire e affermare che la Repubblica e la Costituzione sono nate dalla Resistenza e dall’Antifascismo, ma probabilmente questo esercizio è complicato – anche se non dovrebbe – per chi ha un certo tipo di trascorsi e di storia politica. Io su questo sto con Valentina Cuppi, la sindaca di Marzabotto, che lo ha detto chiaro e tondo: “Sul palco di Monte Sole non ci sarà mai posto per persone che hanno manifestato nostalgia per il fascismo. Per essere a Marzabotto il 25 Aprile bisogna essersi dichiarati antifascisti”".



"E badate bene che il mio non è un discorso politico, ma istituzionale: l’antifascismo non deve diventare oggetto di dibattito politico, perché dovrebbe essere una condizione sine qua non per ricoprire una qualsiasi carica istituzionale. Quando diventi sindaco, o parlamentare o ministro, giurando sulla Costituzione, sei chiamato non solo a rappresentare tutti, ma a farlo in coerenza con i valori che esprime la nostra Carta fondamentale. Una Carta fondamentale che dovrebbe guidare, come la Dichiarazione universale dei diritti umani, anche l’azione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che all’indomani della tragedia di Cutro – quasi 100 morti, compresi 30 bambini – ha accusato le vittime di essere responsabili per la morte dei propri figli. Concetto poi ribadito un mese dopo, senza fare una piega, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di un incontro con i sopravvissuti al naufragio. A dimostrare che la gravità di queste affermazioni non è il fatto di pronunciarle, ma il pensiero che ci sta dietro e il tentativo di normalizzarlo. Ma chi forse più di tutti – ed è davvero paradossale dirlo – dovrebbe davvero riprendere in mano un libro di storia è il Ministro dell’Istruzione e del “merito”, Giuseppe Valditara. Mi riferisco in particolare alla sua famigerata dichiarazione all’indomani del pestaggio squadrista di due alunni del liceo Michelangiolo di Firenze, a opera di sei ragazzi del movimento giovanile di destra Azione studentesca, notoriamente vicino a Fratelli d’Italia".



"Dopo aver attentamente evitato di condannare l’accaduto, salvo poi tentare di sminuire il suo significato politico, il Ministro ha dichiarato impropria e ridicola la lettera agli studenti della preside Annalisa Savino, perché in Italia non ci sarebbe “alcuna deriva violenta e autoritaria, né alcun pericolo fascista”. Conoscete tutti il motto latino excusatio non petita, accusatio manifesta, non c’è bisogno che lo traduca io per voi, o che sottolinei una volta di più quanto certe dichiarazioni svelino il pensiero di chi le rilascia più di quanto lui stesso non vorrebbe ammettere. Detto questo, considerando che oggi è anche un giorno di festa e non voglio deprimervi troppo con il mio discorso – farvi arrabbiare sì perché io sono arrabbiata, ma non deprimervi – vorrei concludere ricordando che per fortuna, in questo Paese, c’è ancora chi sa mettere i fatti al posto giusto. Il primo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel corso della sua visita istituzionale in Polonia, dal campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau ha pronunciato parole chiare, senza girare troppo attorno alle cose: “I nazisti agirono con la complicità dei regimi fascisti europei, che consegnarono i propri concittadini ai carnefici”. E ancora: “L’odio, il pregiudizio, il razzismo, l’estremismo, l’antisemitismo, l’indifferenza, il delirio, la volontà di potenza sono in agguato, sfidano in permanenza la coscienza delle persone e dei popoli”. “Non può essere ammesso nessun cedimento alle manifestazioni di intolleranza e di violenza, nessun arretramento nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, base del nostro convivere pacifico. Ricordare è dimensione di impegno. È dimostrazione che, contro gli araldi dell’oblio, la memoria vince”. E anche contro gli araldi del revisionismo e della mistificazione, aggiungo io".



"Dopo la più alta carica dello Stato - conclude la Parma - mi fa piacere concludere citando chi si adopera tutti i giorni, non solo idealmente, per trasmettere quegli ideali di impegno, memoria e consapevolezza così ben sintetizzati dal Presidente. Mi riferisco alla preside Annalisa Savino, già citata, di cui vorrei leggere un breve estratto della lettera indirizzata ai ragazzi del liceo Michelangiolo, per chi non avesse avuto l’opportunità di ascoltarla prima. Una lettera, lo ricordo di nuovo, definita “impropria e ridicola” dal Ministro dell’Istruzione. “Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti. ‘Odio gli indifferenti’ – diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in un carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee. Siate consapevoli che è in momenti come questi che, nella storia, i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni”. “Nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza”. “Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura. Senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene cento anni fa, ma non è andata così”".

QUI CORIANO - Agli uomini e alle donne che hanno combattuto per il nostro futuro e il nostro presente è rivolto il mio pensiero carico di gratitudine. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché leggano, studino e accolgano le testimonianze tramandate da chi ha vissuto i giorni del secondo conflitto mondiale e della Liberazione”. Così il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini questa mattina in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia. La cerimonia ufficiale, alla quale hanno preso parte l’Amministrazione, i Consiglieri comunali e la presidente della sezione Anpi di Coriano“ Fratelli Ciavatti”, Gabriella Bertuccioli, si è svolta con la deposizione di corone d’alloro al monumento ai Caduti di tutte le Guerre nei giardini antistanti la chiesa di Santa Maria Assunta, alle tombe dei Caduti per la Libertà nei cimiteri di Coriano e di Montetauro dove è stato reso onore a Don Antonio Marcaccini e ai tre cippi delle frazioni di Mulazzano, Cerasolo e Pedrolara, dedicati rispettivamente a Vittorio Giovagnoli e Libero Pedrelli, ad Aristodemo Ciavatti e all’eccidio delle Saline.

Momento conclusivo della cerimonia l’immancabile tappa al maestoso Coriano Ridge War Cemetry in onore dei 1939 soldati alleati morti nel corso della battaglia di sfondamento della Linea Gotica. Nel pomeriggio è in programma la conferenza pubblica a cura della sezione ANPI “Fratelli Ciavatti” di Coriano e patrocinata dal comune dal titolo “La Resistenza a ridosso della Linea Gotica” con Maurizio Casadei, componente del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico Istituto Storico della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini, in Sala Isotta presso il Teatro CorTe alle 17.30.

"E’ un grande onore per me rappresentare, in questa fondamentale ricorrenza, tutta la Comunità di Coriano che mi ha democraticamente scelto come Sindaco - ha dichiarato il primo cittadino Gianluca Ugolini. - Quest’anno ricorre il 78esimo anniversario della Librazione del nostro Paese dal nazifascismo, avvenuta il 25 aprile 1945. Una data che rappresenta una pietra basilare per la storia della nostra Repubblica, frutto di una memoria condivisa, perché significò l’affermazione della democrazia e della libertà, la fine della guerra e la riconquistata indipendenza. In quel confitto gli italiani, civili e militari, subirono gravi perdite e sacrifici, ma alla fine il Paese ne uscì libero e indipendente, conquistando la pace che non dobbiamo mai dare per scontata perché frutto di una dolorosissima conquista. La democrazia funziona con il confronto di opinioni, la pazienza, la mediazione, sempre nel giusto ricordo delle nostre radici. Agli uomini e alle donne che hanno combattuto per il nostro futuro e il nostro presente è rivolto il mio pensiero carico di gratitudine. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, perché leggano, studino e accolgano le testimonianze tramandate da chi ha vissuto i giorni del secondo conflitto mondiale e della Liberazione. Non diamo nulla per scontato, perché senza le sofferenze, il coraggio, la tenacia e il sacrificio di coloro che combatterono per la libertà di tutti noi, il corso della storia e delle nostre vite, avrebbero avuto un percorso diverso. Oggi per questa fascia tricolore il mio pensiero e quello di tutti i Corianesi è rivolto ai giovani che persero la vita per il loro paese in servizio militare, i partigiani e i civili vittime di bombardamenti aerei. Un tributo di sangue che trova testimonianza nei numerosi cippi disseminati nelle frazioni e nei cimiteri corianesi, così come per i quasi 2mila soldati alleati di provenienza straniera che per aver combattuto sul suolo italiano sono sepolti nel Coriano Ridge War Cemetery".

QUI MISANO - Giornata piena di emozioni a Misano Adriatico che ha celebrato il 25 aprile. A 78 anni dalla Liberazione d’Italia dal nazifascismo, oggi dalle 9.30 sono state depositate le corone d’alloro al Monumento ai Caduti davanti al Comune di Misano e in piazzetta Matatia. Alla chiesa parrocchiale di Misano Mare una Santa Messa ha commemorato i caduti di tutte le guerre e a seguire in piazza Repubblica i discorsi commemorativi del sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, del presidente dell’ANPI di Misano Nicola Semprini. Significativa la lettura di brani dedicati alla Resistenza da parte dei giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, accompagnati dai brani musicali del cantautore Davide Ricci.