Rimini e la costa romagnola diventano un 'case study' nel forum sul paesaggio

Il paesaggio costiero di Rimini e dell’Emilia-Romagna sarà al centro della 13esima edizione di "Le:Notre Landscape Forum 2022", un forum itinerante sul paesaggio organizzato ogni anno dall'Istituto Le:Notre in programma al Museo della Città di Rimini dal 26 al 30 aprile.

L’evento internazionale ospitato da Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini affronterà come case study l'agglomerato della costa romagnola, individuato come un microcosmo di sfide, dalla frammentazione del paesaggio all'innalzamento del livello del mare, dalla conservazione del patrimonio alla riqualificazione urbana e alle infrastrutture verdi. Un contesto spaziale e culturale complesso, che si presenta come caso studio interessante per proporre e sviluppare nuovi modelli di pianificazione e gestione del paesaggio.

Quattro i temi centrali del forum, che saranno affrontati dai diversi gruppi di lavoro: visioni integrate del paesaggio; cambiamento rurale e paesaggi alimentari; turismo sostenibile; patrimonio e identità. Tutti questi temi saranno approfonditi nel corso di workshop, escursioni, tavole rotonde durante i quattro giorni di forum che vedranno confrontarsi professionisti, autorità locali, accademici e studenti.

Il progetto ha previsto inoltre una international student competition dal titolo "Rimini - Dancing to the future" dedicata alla realizzazione di progetti per le aree oggetto di studio, a partire proprio dal contesto urbano di Rimini. Gli esiti del concorso che si è svolto tra ottobre e gennaio scorso, saranno presentati nella giornata di venerdì, con l'esposizione dei lavori dei vincitori all'interno degli spazi del museo.

Ad aprire ufficialmente i lavori nella mattinata di mercoledì 27 aprile alla Sala del Giudizio del Museo i saluti dei rappresentanti degli enti ospitanti, Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini, con l’intervento del sindaco Jamil Sadegholvaad. Nella stessa giornata sarà inaugurata alla sala Pesci del Museo la mostra "genius loci" degli artisti dell'Accademia di Belle Arti di Danzica (Polonia), ispirata al patrimonio naturale e culturale e ai paesaggi della regione della Baia di Danzica.