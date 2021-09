Rimini e Riccione si riconfermano "Comuni Ciclabile": in arrivo nuove piste ciclabili sulla Riviera

Nel 2021 Rimini e Riccione riconquistano la bandiera Smile confermandosi per il quarto anno consecutivo Comuni Ciclabili Fiab. Si è tenuta venerdì mattina a Cervia la cerimonia di consegna degli attestati della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani con la valutazione di tre “Biciclette”.

Il Comune di Rimini ha ricevuto il riconoscimento confermando una valutazione di “4 bike smile”, sulla base di quattro requisiti: “mobilità urbana” (ciclabili urbane/infrastrutture e moderazione traffico e velocità), “governance” (politiche di mobilità urbana e servizi), “comunicazione & promozione” e “cicloturismo”. È stato premiato l’investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture, con l’ampliamento della rete ciclopedonale e la pedonalizzazione del lungomare, mentre sul fronte della governance è stato riconosciuto il potenziamento dei servizi come la velostazione. Infine, per il capitolo comunicazione una menzione è andata al progetto di promozione dell’utilizzo delle cargo bike, i tre mezzi acquistati dal Comune di Rimini e attualmente disponibili alla velostazione, noleggiabili gratuitamente per 15 giorni. Un progetto che vive uno dei suoi momenti più attesi proprio questo week end, in occasione dell’Italian Bike Festival, con 'CargoBike Revolution', una pedalata nella città con partenza e arrivo al villaggio di piazzale Fellini.

Per Riccione ha ricevuto il premio l’assessore Luigi Santi. Nella Perla Verde la rete di piste ciclabili a fine anno sarà di 37,380 chilometri, era di 35,400 nel 2021. Solo nel 2021 sono ben 7 le piste ciclabili realizzate o in corso di realizzazione. Tra i percorsi terminati c’è la ciclabile lunga 600 metri di viale da Verazzano che collega la Statale 16 al mare con una parte in sede separata e protetta dal resto della carreggiata e l’altra in corsia ciclabile. I tecnici comunali hanno progettato due piste unidirezionali, una per senso di marcia, mettendo così in completa sicurezza i ciclisti nel passaggio del sottopasso ferroviario. La creazione di larghi marciapiedi dai quali sono stati ricavate le ciclabili con il restringimento delle corsie e la costruzione di una rotonda illuminata durante le ore notturne, consentono infatti una diminuzione della velocità dei veicoli diretti al sottovia.

In fase di ultimazione una pista ciclabile, da viale Vittorio Emanuele II a viale Romagna per una lunghezza di 1000 metri, di collegamento alle piste esistenti di viale Ceccarini, parco della Resistenza e centro sportivo. Si tratta di un lavoro importante per la sua funzione di ricucitura con la rete ciclabile che arriva a viale Veneto, quartiere San Lorenzo, ai confini di Riccione. In secondo luogo questa pista collega la Sede Comunale e il quartiere Centro Studi di viale Ferrara che conta giornalmente il transito di oltre 2000 studenti diretti agli Istituti superiori Alberghiero, Artistico e Liceo Volta. Un’altra ciclabile, unidirezionale, verrà realizzata da via Castrocaro a via Romagna, sarà unidirezionale su corsia carrabile.

“Con politiche lungimiranti siamo consapevoli che la mobilità a due ruote è fondamentale per migliorare la qualità di vita dei cittadini, incentivare una diminuzione del traffico e ridefinire le nostre abitudini sociali - ha affermato l’assessore Luigi Santi -. Siamo onorati di ottenere nuovamente dalla Fiab il prestigioso riconoscimento tra i ComuniCiclabili, un progetto autorevole che si basa su diversi parametri di valutazione della ciclabilità. Il riconoscimento ci sprona a proseguire sulla strada intrapresa a conferma della validità e utilità dei nostri progetti per la città di Riccione per cui desidero ringraziare il settore Lavori Pubblici, sempre attento e puntuale in fase di elaborazione progettuale e attenzione diretta sui cantieri”.