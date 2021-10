Rimini festeggia i 100 anni di trasporto pubblico elettrico

Terminata la ‘Settimana europea della mobilita?, per Rimini comincia un ottobre all’insegna di appuntamenti per ricordare che 100 anni fa, sul nostro territorio, debuttava la mobilita? elettrica. Tempi nei quali solo Milano, in Italia, poteva vantare analoga soluzione per lo spostamento delle persone. Era il 2 luglio 1921, quattro mesi prima, nel tratto che collegava il centro al mare nonche? Rimini a Riccione, era cessato il servizio di tram a cavalli. Le vetture elettriche scendevano da piazza Cavour verso via Gambalunga, via Destra del Porto fino al sottopasso ferroviario per poi imboccare viale Principe Amedeo, fino all’allora piazza Tripoli. Il Comune utilizzo? un mutuo di 1,2 milioni di lire dalla Cassa di Risparmio di Rimini; poi con altre 100mila lire si realizzo? il prolungamento fino all’Ospizio Comasco e poi nel 1927 a Riccione. La citta? di Rimini aveva 58.630 abitanti. Cento anni dopo, la mobilita? elettrica si affaccia ad un nuovo capitolo proiettato nei prossimi decenni. Da venerdi? a lunedi? prossimi, in contemporanea a Bologna e Rimini, l’anniversario della mobilita? elettrica sara? raccontato ai cittadini. A Bologna, ai Giardini Margherita, l’occasione e? EV Show, evento dedicato alla mobilita? elettrica. In un apposito spazio, a cura di aziende regionali del trasporto tra le quali Start Romagna, si comunichera? una storia cosi? radicata nel tempo e che sta per dare ulteriore impulso alla necessita? di spostamenti sempre piu? sostenibili.

Contemporaneamente a Rimini, a cura di PMR, sara? esposto al capolinea Rimini Station del Metromare uno dei nuovi mezzi che a breve entreranno in servizio. Si tratta dei Van Hool Exquicity che dopo il nulla osta sull’infrastruttura, sono all’esame di Ustif per il collaudo e la loro interazione con il sistema della linea filoviaria e in vista della loro prossima immissione in servizio. I primi due mezzi sono stati gia? collaudati e in queste settimane saranno sottoposti a controllo gli altri che compongono la flotta del Metromare. L’area circostante sara? personalizzata con le immagini di questa lunga storia. Ognuno dei bus elettrici che entrera? in servizio sara? personalizzato con un messaggio e venerdi? sara? esposto il ‘Metromare Green’. A bordo, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, ci saranno tecnici che ne spiegheranno il funzionamento e appassionati di mobilita? elettrica per tratteggiare i passaggi fondamentali avvenuti in questi 100 anni. Nel 1939 la filovia subentro? infatti alla linea tranviaria ed ora, 100 anni dopo il primo bus elettrico, debutta il Bus Rapid Transit, il Metromare, prima esperienza italiana di bus elettrico su corsia dedicata.

L’ottobre della mobilita? elettrica proseguira? dal 26 ottobre alla Fiera di Rimini, quando si svolgeranno Ecomondo e Key Energy, manifestazioni fieristiche che IEG ha posizionato fra gli appuntamenti piu? importanti in Europa per l’economia circolare e la sostenibilita? ambientale. Sara? l’occasione per raccontare un’avventura di 100 anni ed i nuovi capitoli della nuova era: il prolungamento proprio fino alla fiera e gia? finanziato, l’ulteriore prolungamento fino a Santarcangelo che sta per avviare la sua candidatura al finanziamento, la deviazione dalla zona Celle fino al polo scolastico di Viserba, la presentazione del progetto di collegamento fra Misano e Cattolica, in attesa di poter definire anche l’anello di congiunzione a Riccione. Durante Ecomondo, Rimini ospitera? anche la presentazione di due pubblicazioni: ‘Il filobus delle vacanze’ scritto da Roberto Renzi ed una seconda pubblicazione tutta mirata ai 100 anni di mobilita? elettrica, con immagini di questo percorso che nacque nel 1921 e ora si affaccia al futuro.