Dimentica il gas aperto, intero condominio evacuato nella notte

Serata di apprensione a Marina Centro, quella di domenica, dove un intero condominio è stato evacuato dai vigili del fuoco per la presenza di gas metano nella struttura. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 in Viale Vittorio Veneto, a Rimini, quando i residenti hanno iniziato a sentire il forte odore che stava saturando la palazzina. Sul posto è accorso il personale del 115 che ha provveduto ad evacuare i 10 appartamenti, per un totale di 18 persone, mettendole al riparo in un albergo nei pressi della struttura. I vigili del fuoco si sono poi messi alla ricerca della perdita e, alla fine, è emerso che a causare la saturazione di metano è stato un rubinetto del gas lasciato aperto da una residente della palazzina di 101 anni. Dopo aver provveduto a chiudere la fuoriuscita di gas, e ad arieggiare la struttura per scongiurare scoppi e intossicazioni, tutti gli inquilini hanno potuto far ritorno nel loro appartamento.